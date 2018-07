Giovani é bom, mas quero ver com crocs…

Giovani dos Santos fez bonito na Meia Maratona Internacional de São Paulo, no último domingo. Ele voltou a colocar o atletismo brasileiro no degrau mais alto do pódio na prova, o que não é nada fácil. No ano passado, o queniano Joseph Aperumoi é que ganhou. O corredor mineiro foi o melhor brasileiro na São Silvestre do ano passado e venceu a Volta da Pampulha. Além disso, chegou quase cinquenta minutos mais rápido do que eu. Mas quem mais me impressionou – mesmo porque nem vi Giovani correr no domingo – foi um incrível corredor veterano.

Estou acostumado a ser superado por atletas bem mais velhos do que eu. Como já rondava a altura do 17º quilômetro, estava bem lento, e tive tempo de observar bem algumas coisas. Esse senhor, que era até meio gordinho, corria calçado em crocs, e com meias pretas. Cansei de ouvir dizer que os tais crocs são confortáveis, mas ignorava que alguém pudesse calçá-los por 21km. Eu não tenho crocs, mas meu filho tem. Sempre peço a ele para não ir à escola com eles. Ele gosta de correr, poderia escorregar e cair…Bom, vou ter que rever meus conceitos.

De resto, estou satisfeito por ter melhorado meu tempo em 20 segundos. Não é nada perto da incrível façanha do corredor de crocs, mas não deixa de ser um progresso.

Alessandro Lucchetti