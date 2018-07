Inscrições abertas para o Track&Field Run Series

As inscrições para o circuito Track&Field Run Series já estão abertas. A primeira prova do circuito acontece em 27 de março, com a largada no Shopping Villalobos. O valor é de R$ 110 e os corredores interessados podem comparecer nas lojas da marca ou se inscrever pelo site. As demais etapas custarão R$ 80 e, segundo a organização, não haverá desconto para quem fechar o pacote completo.

Confira a data e o percurso das provas:

Shopping VillaLobos – 27 de março (10 Km)

Pátio Savassi com prova exclusiva para mulheres – 3 de abril (6 Km)

Iguatemi Porto Alegre – 10 de abril (5 e 10 Km)

Galleria em Campinas – 22 de maio (5 e 10Km)

Center Norte – 5 de junho (5 e 10Km)