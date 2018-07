Inscrições para a Meia Maratona de São Paulo terminam na terça-feira

Terminam nesta terça-feira as inscrições para a Meia Maratona Internacional de São Paulo e a prova de 6 quilômetros, uma nova opção para a edição deste ano. A corrida acontece no dia 27, com largada e chegada na Praça Charles Miller, no Pacaembu.

Os corredores interessados devem acessar o site oficial da prova e pagar a taxa de R$ 65 no banco. A organização espera 11.500 atletas para o evento. No ano passado, Giomar Pereira e a queniana Rumokol Elisabeh Chepkanan subiram no lugar mais alto do pódio.