Inscrições para a São Silvestre: Corra

As inscrições para a São Silvestre estão na reta final. A 86.ª edição da mais tradicional prova pedestre do País já tem 90% das 21 mil vagas preenchidas, segundo a organização do evento. Então, os atletas interessados devem mesmo correr. O pelotão geral deve acessar o site oficial do evento e preencher a inscrição.

O valor é de R$ 95 até esta terça-feira. O percurso de 15 quilômetros é o mesmo do ano passado. A largada acontece em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), passa pelas históricas ruas do centro e tem a chegada no prédio da Fundação Cásper Líbero, na mesma Avenida Paulista.