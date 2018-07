Maratona de São Paulo transferida para outubro

A Maratona Internacional de São Paulo foi transferida do dia 28 de abril para 6 de outubro. Os motivos alegados pela organização para a mudança são as obras do Monotrilho e o conflito com outros eventos do calendário, como a Meia Maratona de São Paulo, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos.

A prova terá início e término no Obelisco do Ibirapuera, assim como ocorreu em 2007, com a aprovação dos corredores. Se foi aprovada pelos corredores, porque a mudança nos anos posteriores?

As incrições já efetuadas valerão para a prova de outubro. A organização se compromete a oferecer maiores informações pelo “Fale Conosco” do site oficial do evento (www.maratonadesaopaulo.com.br).

Durante quatro dias, inclusive o de realização da prova, será possível visitar a Feira Esportexpo Edição Maratona de São Paulo.

Com a alteração, o Circuito Corujão, Corrida do Trabalhador, Meia Maratona das Cataratas, Meia do Rio e Circuito Ecorrida servirão como seletivas para a Maratona de SP. A pontuação pode ajudar os atletas a obter vagas de cortesia no pelotão Premium da Maratona.

Além da prova de 42km, haverá também corridas de 10km e 25km e caminhada de 3km.



Alessandro Lucchetti