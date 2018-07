Marilson Gomes dos Santos já faz as contas para a São Silvestre

Marilson Gomes dos Santos já tem na cabeça o tempo exato que precisa fazer para vencer a São Silvestre. O melhor corredor brasileiro da atualidade espera repetir os 15 quilômetros na casa dos 43 minutos – como fez em 2003, a última vez que um atleta correu abaixo de 44 minutos.

“Estou fazendo um cálculo para completar a prova em 43 alto, ou até mesmo em 44 baixo. Com esse tempo acho que dá para vencer”, afirmou Marilson. “Será uma prova muito dura. Depende muito do ritmo dos outros, mas minha intenção é entrar para ganhar”, completou.

Chuva, calor, umidade. Vários são os fatores para a permanência da marca do brasileiro. O recorde da prova é do queniano Paul Tergat, que venceu em cinco oportunidades, com o 43min12.

“Sou brasiliense, acostumado ao clima seco. A umidade e o calor juntos também são grandes adversários. É torcer para que ninguém esteja melhor do que eu no dia”, brincou.

Confira o tempo dos últimos campeões da São Silvestre:

2003 – Marilson Gomes dos Santos (BRA) – 43min50

2004 – Robert Cheruiyot (QUE) – 44min43

2005 – Marilson Gomes dos Santos (BRA) – 44min22

2006 – Franck Caldeira (BRA) – 44min06s

2007 – Robert Cheruiyot (QUE) – 44min43

2008 – James Kipsang (QUE) – 44min43

2009 – James Kipsang (QUE) – 44min40

