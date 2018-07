Marilson promete buscar o terceiro título da São Silvestre

Sérgio Shibuya/ZDL/Divulgação

A Maratona de Nova York, seu principal objetivo, não veio, mas Marilson Gomes dos Santos está em ótima forma. Na manhã deste domingo, o principal corredor brasileiro venceu a 15K Sargento Gonzaguinha com o tempo de 44min23 (quase dois minutos de vantagem para o segundo colocado). A prova, que acontece pelas ruas da zona norte de São Paulo, serve como um dos últimos preparativos para a São Silvestre.

“Foi muito importante correr a Gonzaguinha, pois estava parado desde a Maratona de Nova York, no mês passado. Eu precisava ter uma noção de como estava minha parte física e deu pra ver que estou bem. Meu objetivo agora é ganhar a São Silvestre. Estou bem preparado e vou lutar por este objetivo. Não vou entrar para ser segundo ou terceiro”, disse Marilson, que repetiu o feito de 2004.

Na São Silvestre deste ano, o brasiliense corre atrás de um título inédito para o Brasil. Apenas Marilson (2003 e 2005) e José João da Silva (1980 e 1983) conquistaram a competição duas vezes em sua fase internacional.

A largada da Gonzaguinha aconteceu às 7h40, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, na avenida Cruzeiro do Sul, para a elite feminina. Clima bom até que as mais de quatro mil pessoas do pelotão geral enfrentaram os 27º Celsius e 60% de umidade relativa do ar. Pelos primeiros relatos, o trânsito também ficou complicado nas proximidades da Marginal Tietê.

“O clima quente e úmido foi o meu maior adversário neste domingo. Mesmo assim consegui me distanciar do restante do pelotão no quarto quilômetro e manter um bom ritmo até o final da prova”, explicou Marílson.

Confira o resultado final da 15K Sargento Gonzaguinha:

Masculino

1- Marílson Gomes dos Santos (BM&FBOVESPA) – 44min23s

2- Israel dos Anjos (EEFPM) – 46min09s

3- Valdir Sérgio de Oliveira (Cruzeiro) – 46min42s

Feminino

1- Beatriz Nascimento (Timex Saucony) – 57min30s

2- Adriana Rosa Pereira Caetano (Cruzeiro) – 58min04s

3- Sirlene Sousa de Pinho (Pinheiros/Mizuno) – 58min55s

