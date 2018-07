O Correr por aí traz as boas novas da corrida de rua em Borá. Você já viu aqui o anúncio e o resultado da 1ª Volta da cidade, uma “micromaratona” de apenas um quilômetro. Pois agora, a organização do Halls XS nos brinda com um belo vídeo da menor cidade do Brasil em número de habitantes – 805, segundo o Censo 2010 do IBGE. Acompanhe esses pequenos instantes de heroísmo, como propõe o minidrops, do menor sim, mas também mais charmoso município do País.