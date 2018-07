Noite de sono para os bichos do Parque da Água Branca

Corredor das Perdizes que se preze incluiu um treino no Parque da Água Branca. Há exato um mês aberto até às 22 horas, o espaço cercado de verde, encravado na zona oeste de São Paulo, ainda não encontra lá muitos adeptos noturnos.

Iluminação e segurança não servem como desculpas. Homens ficam até tarde da noite para o reparo e instalação de postes de luz. Apesar de utilizar viaturas (e não bicicletas, patinetes motorizados ou algo do tipo), a Polícia Militar faz uma ronda continua no local. Os próprios seguranças do parque estão por lá para evitar qualquer “atividade suspeita”, como informa o aviso de “recomendações”.

Mas em um bate-papo com os corredores, a preocupação parece mesmo ser outra: os bichos que moram lá. Galinhas, patos, marrecos, cavalos, pássaros merecem um descanso. Eles também merecem uma noite tranquila de sono.

Para quem foi forçado a alterar a rotina do treino matinal por conta do horário de verão, o Parque da Água Branca agora pode ser então uma opção… Até às 19 horas vai, como era antes.