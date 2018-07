Nova Délhi: novos velhos problemas

O penúltimo dia dos Jogos da Comunidade Britânica foi de preocupação. Além do doping pelo esteroide nandrolona da indiana Rani Yadav, que ficou em sexto lugar na prova feminina dos 20 quilômetros da marcha, as autoridades de Nova Délhi se depararam com a ameaça de atentado terrorista para a cerimônia de encerramento.

Mike Fennell, presidente dos Jogos, disse que não levaria em consideração os planos de um grupo paquistanês, mas tratou de reforçar a segurança pelas ruas da capital, que receberão a Maratona, nesta quinta-feira.

Nos últimos dias, Nova Délhi se acostumou com a presença de policiais e soldados armados. Fotos de sujeira, rumores de bomba na vila dos atletas e contaminação na piscina dos jogos também repercutiram mal para uma competição que custou cerca de US$ 6 bilhões ao país.

Para os 42 quilômetros, o favoritismo fica com Safári Rachid (Ruanda), Jeffrey Hunt (Austrália), Luke Kibet Bowen (Quênia) e John Ekiru Kelai (Quênia). No feminino, as quenianas Nyangacha Kerubo e Kosgei Jerotich aparecem com os melhores tempos do ano.

(com Associated Press)