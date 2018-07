Novidades (nem tão) quentes (e esquisitas) para a São Silvestre

A organização da São Silvestre anunciou novidades para a 86.ª edição da prova. No entanto, nada tão quente assim para quem está acostumado com corridas de rua durante todo o ano. Ainda assim, as mudanças tendem a ser para melhor. A inclusão do chip descartável é a principal delas. Uma outra novidade, essa um tanto esquisita, é medalha de participação entregue com o kit do atleta.

Com o chip descartável, uma fita plástica de 10 x 2 centímetros presa no cadarço do tênis, o “pós prova” é feito sem tantos atropelos. Ganhar tempo é fundamental mesmo após os 15 quilômetros. Além disso, se colocado corretamente, o sistema é mais seguro quanto aos dados da prova.

“Ganhamos um bom tempo na logística de dispersão no final desses eventos e temos certeza de que resolveremos uma das maiores dificuldades da São Silvestre, que é o acúmulo de pessoas na chegada para entregar o chip e retirar a medalha de participação”, Manuel Garcia Arroyo, o “Vasco”, diretor técnico da prova.