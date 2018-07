Para quem quer sofrer um pouco mais…

Todo maratonista tem um certo pendor para o masoquismo. Os mais bem preparados, que já não sofrem tanto para completar os 42,195km, têm duas opções: partir para a ultramaratona ou então experimentar esta prova lançada pela Mizuno: a Uphill Marathon.

O percurso compreende a subida da Serra do Rio do Rastro, que passa pelas cidades de Treviso, Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. A chegada fica a 1,418 metros do nível do mar. O percurso inclui 256 curvas.

50 atletas selecionados pela Mizuno vão participar da prova.

“Conseguimos aliar a dificuldade de uma maratona na subida com o visual imperdível da Serra do Rio do Rastro”, diz Rogério Barenco, gerente da Mizuno.