O Maracanã terá um dia movimentado no próximo domingo. À tarde, o Botafogo, que faz bonito no Brasileirão, recebe o Bahia. Pela manhã, corredores de todas as torcidas do Rio vão participar da segunda edição da Corrida das Torcidas.

Este ano, a largada será de dentro do estádio, utilizando a rampa do Bellini como acesso. Três mil corredores já estão inscritos.

“A ideia da prova é promover a confraternização entre os torcedores, para reduzir a rivalidade. Os torcedores correm juntos e chegam felizes, por terem feito o exercício, sem briga nenhuma”, diz João Traven, organizador da prova.

Como não poderia deixar de ser, predominam as camisas do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Mas fãs de clubes menores, como América, Madureira, Campo Grande e Bangu também marcam presença, segundo Traven.

No ano passado, o vencedor foi o tricolor Thiago Martins da Silva. Eis aí uma boa ideia, que poderia ser copiada em outras praças. Não seria legal uma prova assim no entorno do velho Pacaembu, que já faz parte do percurso de tantas provas paulistanas? Fico imaginando o pessoal cantando aquele velho sucesso das arquibancadas. Os mais antigos se lembram: poropopó pó pó pó…poropopó pó pó pó

Alessandro Lucchetti