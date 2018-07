Penélope conta (e mostra) como a corrida ajudou na sua boa forma

“Saia do banho, olhava para minha bunda e falava: ‘Cara, que incrível’”. Essa é Penélope Nova, VJ da MTV, que comemora o corpão com um ensaio fotográfico e um bate-papo assim mesmo, sem meias palavras, para a quarta edição da revista Inked, que chega nesta sexta-feira às bancas. Ao Correr por aí, ela contou como a corrida ajuda a manter tão bela forma aos 37 anos.

“A corrida de rua é acessível e democrática. Basta você ter a roupa apropriada, um bom par de tênis e estar bem alimentado. Correr na rua acaba com a desculpa de muita gente que não gosta de fazer exercícios”, disse Penélope.

A apresentadora lembra que até os 30 anos não se importava com resultados estéticos. Eis que no ano passado, depois de muito suar nos treinos, decidiu encarar o Desafio Nike 600K, uma prova de revezamento entre São Paulo e Rio de Janeiro.

“Quando treinava duas vezes por dia e não podia correr, tinha que sair do metrô Sumaré para correr no Parque do Ibirapuera. Isso dificultava muito. Os poucos lugares bacanas que existem são bem restritos e funcionam praticamente em horário comercial. Continuamos carentes de investimentos nessa área”, completou.

A Inked é uma tradicional revista de lifestyle e cultura dos Estados Unidos. Para o Brasil, a qualidade fotográfica e a apresentação sofisticada segue o mesmo padrão em 100 páginas, em uma periodicidade bimestral.

Daniel Aratangy/Divulgação/Revista Inked



Flickr NikeSports Wear Brasil