Percorrendo os caminhos do vinho

Associar corridas a passeios em bela paisagens deixou de ser novidade há muito tempo. Aliás, talvez nunca tenha sido. Afinal, quando Fidípedes, sem saber, inventou a maratona, estava percorrendo quilômetros das belas terras gregas. Correr vale a pena até mesmo na simpática feiúra do Elevado Costa e Silva. Mas percorrer terrenos do belo Vale de Uco, em Mendoza, na Argentina, é bem melhor. Essa é a proposta da Meia Maratona Pelos Caminhos do Vinho, programada para o próximo dia 23. Ainda há inscrições abertas. O site é http://maratoncaminosdelvino.com. Só não vale ficar apenas no Gatorade depois de cumprir o percurso. Há também a opção de prova de 10km.

Alessandro Lucchetti