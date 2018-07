Promessa dos 110m com barreiras Enquanto o blog de atletismo da Amanda Romanelli não sai (olha a pressão popular!), seguimos publicando aqui as sugestões da repórter do Estadão. Para terminar um ano tão difícil, um vídeo descontraído, como ela mesma definiu, de como não correr os 110 com barreiras. Confira a performance inusitada do novo candidato a Liu Xiang – primeiro chinês campeão mundial, olímpico e recordista da prova.