Prova final

Os especialistas do futebol não se cansam de dizer: “Jogo é jogo, treino é treino e jogo-treino é jogo-treino” (oh!). Apesar da obviedade da coisa, dá para levar o raciocínio também para o mundo da corrida. As inscrições para a 15K Sargento Gonzaguinha estão nos metros finais. A prova é então um dos últimos testes de “jogo” para a São Silvestre.

Por maior que seja a motivação e o empenho, a prova é diferente do treino. Nela acontece uma espécie de “esteira ambulante de incentivo” ao ver colegas correndo a passos firmes, vencendo cada quilômetro. É preciso só tomar o devido cuidado para não exagerar na dose e não chegar ao final devido ao cansaço.

Em contrapartida, na esteira ou no asfalto, é no treino que o corredor ganha preparo para depois encarar as provas.

Especificamente na Gonzaguinha, o percurso pelas ruas da zona norte de São Paulo conta com algumas subidas e descidas ideais para quem está em tempo de preparação para 31 de dezembro – largada e chegada são na Escola de Educação Física da Polícia Militar. Além da multidão de amadores, José Telles de Souza (campeão em 1998 e 1999), Rafael Santos de Novais e Marilson Gomes dos Santos (vencedor em 2004) são os destaques.