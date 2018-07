Público específico. E que merece, claro

O Correr por aí reconhece que a mulher nem sempre tem o espaço que merece neste blog – ainda que tivesse, já seria pouco. Mas eis um site específico para o público feminino: o Esporte Mulher. O espaço, criado agora em dezembro, promete incentivar a prática esportiva para o gênero com informação, dicas e atualidades. E isso, tirando a brincadeira, é importante mesmo. A mulher corre diferente do homem. Uma exigência do seu próprio corpo. Vale lembrar também a revista W Run, que apesar do nome de difícil compreensão em primeiro momento, tem esse nicho específico.