Quênia 20??

Os quenianos são mesmo mestres em Correr por aí. Nos Jogos da Comunidade Britânica deram só mais uma prova disso, tanto nas pistas quanto nas ruas. Os atletas do modesto país africano coroaram a brilhante participação com o ouro nas maratonas feminina e masculina. Irene Kosgei fez o tempo de 2h34min32 e seu compatriota John Kelai gravou 2h14min35.

Das 18 provas de longa distância que disputaram em Nova Déhli, eles levaram 26 medalhas (10 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze). Não subiram ao pódio do Jawaharlal Nehru em apenas quatro oportunidades (10 mil metros feminino, 1500 metros masculino e feminino e 400 metros feminino).

E olha que os quenianos levaram para Índia uma espécie de Time B e nem sonham em sediar uma Olimpíada. Passou da hora do Brasil mergulhar de cabeça no atletismo, de maneira séria, com investimentos na formação e aprimoramento dos talentos. Além de todos os benefícios do esporte, ainda se ganha medalha por isso.