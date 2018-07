A despedida de Ronaldo do futebol tomou conta do expediente aqui do Esportes do Jornal da Tarde. E nem poderia ser diferente. Mas em meio ao interminável caderno especial do maior artilheiro de todas as Copas do Mundo uma frase chamou a atenção do Correr por aí. Mais do que isso, um recado fenomenal.

“A busca pela perfeição é ótima. A gente sempre está explorando o máximo do corpo e isso não é saudável. Você querer treinar para correr em um parque, em uma academia, é diferente”, disse Ronaldo, em 44 minutos de despedida diante de câmeras, enxurradas de flashes e jornalistas do mundo inteiro.

Ronaldo, ex-especialista em arrancadas, tem razão. Nosso hobby é mais saudável mesmo, como também garantiu Marilson Gomes dos Santos, principal corredor brasileiro. Agora, profissionais do esporte fora, também é preciso cautela quando o assunto é ir além dos seus próprios limites. O amadorismo também pode ser perigoso. Sem contar que dói, e muito.