A “Família Silva” conseguiu o que nós que estamos a Correr por aí mais perseguimos: os recordes pessoais. Longe das primeiras posições que o profissionalismo da coisa exige, nos sobra mesmo a superação. Depois que o objetivo de apenas completar a prova fica para trás, superar a própria marca se torna uma motivação extra.

Pois Adriana Aparecida, Sueli e Fabiana Cristiane, todas com o sobrenome Silva, bateram seus recordes pessoais. Elas superaram o clima quente e úmido, as horas de voo, o casaco e a alimentação diferenciada para ficar ainda com um inédito quinto lugar no Mundial de Meia Maratona, disputada em Nanning, na China.

Adriana, que ficou com a 25.ª colocação individual, cravou o tempo de 1h14min24 e Sueli, 27.ª, fez 1h14min31. Mas a evolução mesmo ficou por conta de Fabiana, na 30.ª posição, com o tempo de 1h15min10 – 2min14 mais rápido que sua melhor marca.

Já no masculino, Damião Souza ficou com uma surpreendente 17.ª colocação, com o tempo de 1h03min07, mais um recorde pessoal. Giovani dos Santos ficou com a 40.ª posição com 1h05min41. Giomar da Silva não conseguiu regularizar em tempo seu passaporte.

“Quatro dos cinco brasileiros que disputaram este Mundial estabeleceram recordes pessoais na meia maratona”, comemorou Roberto Gesta de Melo, em entrevista ao site oficial da Confederação Brasileira de Atletismo.