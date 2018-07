Ronald acertou desta vez, mas é necessário melhorar a oferta de cenouritas

O McDonald’s, responsável por adicionar vários centímetros à cintura de tanta gente, agora pode contribuir para queimar algumas calorias. No dia 20 de outubro, a rede de fast food promove, em cinco capitais brasileiras e em outras 16 cidades do continente americano, a “McDonald’s 5K, Mulheres em movimento”. Os planos da marca consistem em reunir 75 mil mulheres. No Brasil, o objetivo é arregimentar 27,5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.5kmcdonalds.com.

No Brasil, o valor da inscrição será de R$ 45, abaixo da média.

Numa tentativa de melhorar sua imagem, o McDonald’s de fato tem um trabalho voltado para as corridas. Já encontrei corredores com a camiseta da lanchonete na São Silvestre.

Depois do barulho causado pelo cineasta independente Morgan Spurlock e seu documentário “Supersize Me”, em 2004, o Mc resolveu oferecer opções mais saudáveis em seu cardápio, como água de coco, maçã e cenouritas. Na unidade do Carrefour Limão, aqui perto da redação, no entanto, nunca consegui encontrar cenouritas.

Alessandro Lucchetti