Tecnologia nos treinos

O caro e badalado iPhone não chega a ser propriamente uma dica de presente para o Natal, mas a Nike lançará em 26 de dezembro no Brasil um aplicativo para o aparelho que promete revolucionar a corrida: é o Nike+ GPS.

Com o aplicativo instalado, o corredor tem o monitoramento de largada e chegada da corrida, registro de velocidade, distância, tempo e calorias queimadas. Além disso, é possível salvar o treino no site da marca e ainda receber mensagens motivacionais de seus amigos no Facebook e no Twitter.

O preço para a ferramenta, por enquanto somente em inglês, é de US$ 1,99. Para quem até pouco tempo atrás não corria sequer de relógio no pulso, é muita tecnologia de uma vez só, não? Mas a ferramenta sem dúvida é muito interessante. Ajuda a definir metas e a acompanhar a evolução de cada treino, a principal dificuldade dos atletas amadores.