Tempo recorde de incrições

Não durou nem um dia o prazo de inscrições para a Maratona de Boston. Mais de 25 mil corredores participarão da tradicional prova de 18 de abril, no feriado The Patriots´ Day, com cerca de 500 mil espectadores.

O número de inscritos é o mesmo do ano passado, a diferença está por conta do incrível recorde em que os registros foram encerrados. Agentes de viagem e assessorias esportivas ainda esperam por uma cota extra, o que não costuma a acontecer.

Boston é a mais antiga maratona anual do mundo – perde para a própria maratona olímpica, claro. Conta a história, que em sua primeira edição, em 1897, apenas 18 bravos apaixonados pela corrida se arriscaram nos míticos 42 quilômetros, já entre a zona rural de Hopkinton e a urbana Boston. Na centésima edição, em 1996, 35 mil pessoas terminaram a prova.

Hoje, a Maratona de Boston é uma das poucas que exige um ranking classificatório, o conhecido Qualifying Boston.