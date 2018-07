Um reencontro com a antiga São Silvestre

Ressuscitamos o “Correr Por Aí”. Assim como tantos corredores de fim de semana, nosso blog perdeu o fôlego, sentou no sofá, criou barriga. Pensou em voltar, pensou mais um pouco, depois mais um pouco e voltou. E não vamos parar mais, assim esperamos. Como se sabe, um corredor aprecia bastante o momento em que para de correr. A tarde de um domingo que teve parte de sua manhã preenchida por uma prova de 10k é um grande deleite. É fato que boa parte do pique para passear no fim de semana se esvai. É o momento de curtir uma boa preguiça com a sensação do dever cumprido. Na tarde do último domingo, me joguei no sofá para assistir a “São Paulo S/A”, clássico (1965) dirigido por Luiz Sérgio Person estrelado pelo grande e saudoso Walmor Chagas, com Eva Wilma e Darlene Glória.

Além de todos os méritos do filme, um dos melhores que o cinema nacional já foi capaz de conceber, fazem parte dele imagens preciosas da São Silvestre. Depois de brigar com a namorada Luciana (Eva Wilma), Carlos (Walmor), passa a noite bebendo, e se depara com os corredores da SS. Foi uma bela oportunidade para reencontrar o glamour da prova. Quem tem carinho pela corrida de rua mais tradicional do país não pode perder. São apenas alguns segundos de belas imagens. Recomendo fortemente. “São Paulo S/A” faz parte dos acervos das melhores locadoras. Não tem na sua? Então ela não é tão boa assim.

Alessandro Lucchetti