Corrida para todos

Domingo tem Corrida da Mulher-Maravilha no centro de São Paulo

Será a quarta edição desta corrida feminina na capital paulista, com largada no Vale do Anhangabaú, com percursos de 4 e 8km. #corridaderua #corridafeminina #blogcorridaparatodos O diferencial desta prova são os kits padrão DC Comics e o capricho no look das participantes. O trajeto passa por alguns dos cartões postais do centro histórico de Sampa.