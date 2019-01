10 corridas de rua curiosas para fazer em 2019

De correr de zumbis a correr de cueca por uma causa nobre há de tudo um pouco. Separamos dez opções de corridas de rua para quem busca provas diferentes. #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

JANEIRO

MARATONA MAIS GELADA DO MUNDO – organizada por Alexander Krylov, chefe da agência de viagens Turuu Tour, rolou pela primeira vez dia 5 de janeiro em Oymyakon, na Sibéria, local mais frio do mundo, e deve ser repetida em 2020. A maior distância percorrida no dia, 39 km, foi alcançada pelo corredor Ilya Pesterev. Ele chegou o mais próximo de completar a maratona de 42 km. Participaram 16 pessoas, entre 21 e 71 anos. No início da corrida, a temperatura girava em torno de -52 graus Celsius, posteriormente “suavizando” para -48 graus no final. As informações são do “Siberian Times“.

5KM TOCA RAUL – próximo sábado, 19 de janeiro, largada às 18h na Av Geraldo Gonzaga da Silva, em Caraguatatuba, litoral paulista. São 5k na praia da Palmeira curtido canções do Maluco Beleza durante e depois da corrida. Inscrições a R$ 75. Informações: (12) 3600-8445 ou (13) 99659-7379

FEVEREIRO

RUN BEER RUN – dia 10 de fevereiro, quem gosta de cerveja e corrida de rua pode conferir esta prova inédita em Floripa. Caminhada de 3km e corrida de 5km, para se divertir mesmo com os amigos e familiares. O esquema é open bar – com cerveja Unika – e show de rock pós prova. Largada 8h20 na Avenida Beira Mar. Na chegada, cada participante ganhará sua caneca com cerveja, para reabastecer durante o show, quantas vezes quiser. Se não quiser beber tanto assim há o kit Bico Seco – que só dá direito a caneca da chegada, sem refil no show. E o kit só do Open Bar para os acompanhantes. Prova proibida para menores de 18 anos. Kits entre 70 e 150 reais.

ABRIL

AMAZING RUNS ILHA DO MEL – 6 e 7 de abril nesta praia que é uma das mais bonitas do Brasil, localizada no litoral do Paraná. Nesta quinta edição, pensando em como diminuir o impacto do canudinho plástico, o kit conterá canudinho ecológico. “Temos como principal objetivo a conscientização dos nossos atletas sobre os impactos negativos que esse vilão pode causar no meio ambiente e mais ainda: queremos contribuir ativamente com a redução na produção e utilização de canudos no mundo” comenta Arthur Trauczynski, diretor de negócios e marketing da Global Vita Sports, organizador da corrida que tem forte foco na ecologia.

MAIO

WINGS FOR LIFE – corrida de rua global sem linha de chegada fixa, em que você precisa ser mais rápido do que um carro e ainda ter de superar competidores de dezenas de países que competem ao mesmo tempo. No Brasil, a prova retornará ao Rio de Janeiro no dia 5 de maio, cuja toda arrecadação das inscrições é revertida para pesquisas em prol da cura de lesão na medula espinhal. Informações e doações: site corrida de rua global sem linha de chegada fixa, em que você precisa ser mais rápido do que um carro e ainda ter de superar competidores de dezenas de países que competem ao mesmo tempo. No Brasil, a prova retornará ao Rio de Janeiro no dia 5 de maio, cuja toda arrecadação das inscrições é revertida para pesquisas em prol da cura de lesão na medula espinhal. Informações e doações: site wingsforlife.com

AGOSTO

RACE THE TRAIN: já pensou em largar do mesmo ponto de um trem e chegar até o destino final mais rápido do que o meio de transporte sobre trilhos? No País de Gales, uma corrida proporciona essa experiência pra lá de curiosa. Passando por diversos tipos de terrenos, como pistas, trilhas e terras agrícolas particulares, o corredor precisa encarar o trajeto de Talyllyn até Abergynolwyn em menor tempo do que o trem, que vai parando em algumas estações, o que auxilia e muito os participantes. O público pode acompanhar a corrida de um modo muito especial: de dentro do trem. Ou seja, se o seu participante favorito não estiver muito rápido, é bem capaz que você o veja e o ultrapasse ao longo da rota. Marcada para 17 de agosto. Há quatro tipos de distâncias: 15 milhas, 10 km, 5,5 milhas e 3,5 milhas.

SETEMBRO

MARATHON DU MEDOC: uma das provas mais tradicionais da França, ela celebra esporte, união e diversão. Nela, os competidores se fantasiam (não é obrigatório) para curtir os kms do evento e, a cada parada para hidratação, você tem à disposição vinhos, queijos e até ostras. A paisagem traz à tona diversos castelos e monumentos antigos.

OUTUBRO

THE ZOMBIE MUD RUN – 5km nos EUA fugindo de zumbis (atores) na lama, na areia e enfrentando obstáculos. Há uma versão para crianças até 12 anos acompanhadas dos pais. Há corridas na Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York. As datas devem ser confirmadas em breve. E também opção de correr a noite, para os mais corajosos. www.thezombiemudrun.com

KONA UNDERPANTS RUN – corra 2,4km de roupa íntima por uma boa causa. A partir de 25 dólares de doação você pode participar desta prova no Havaí que este ano completa 22 anos e ajuda os projetos sociais dessa ilha. Desde o início dessa corrida já foram doados 300 mil dólares! O evento faz parte das atividades da semana do IronMan, sempre rola na quinta-feira às 7h30 – no estacionamento do Courtyard King Kamehameha’s Kona Beach Hotel. A corrida começou como um bem-humorado protesto contra os atletas irem vestidos de sunga em locais inapropriados, como restaurantes e lojas. Também vendem boné e meias da corrida. A retirada do kit é na terça. Informações: www.underpantsrun.org

DEZEMBRO

SAN DIEGO SANTA RUN – dia 14 seja um dos 4 mil Papai Noel ou Mamãe Noel na praia de San Diego, nos EUA. São duas distâncias: 5km e 1 milha (1,6km). Na distância menor, a galera voa baixo. Os kits da 5k contêm a roupa completa do papai noel e óculos escuros. Na de 1 milha é só o gorro e os óculos. Há também corrida para levar os cachorros e também corrida infantil – ambas com uma milha. A 5k é às 10h, depois às 11h30 é a milha masculina e dez minutos depois a feminina. A Kids é ao meio-dia e a Dog às 12h30. A parada de Natal, que fecha o evento, é às 13h. Infos no site: santarun