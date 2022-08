10 de setembro tem corrida noturna gratuita em Campinas

Em 10 de setembro, Campinas receberá mais uma etapa gratuita do Circuito CPFL Energia, desta vez com provas noturnas de 5 e 10 km de corrida e 5 km de caminhada, a serem disputadas no Largo do Rosário. A gratuidade nas inscrições se deve à Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos.

As inscrições serão abertas a partir das 10h da próxima terça-feira (16/08) no site www.circuitocpflenergia.com.br e seguirão disponíveis até 18/08 ou assim que as 2.500 vagas colocadas à disposição sejam preenchidas. Os três primeiros colocados entre os homens e as mulheres receberão troféus de premiação e todos que completarem a prova ganharão uma medalha de participação.

Os corredores poderão chegar ao Largo do Rosário a partir das 18h, às 18h45 uma equipe de educadores físicos vai comandar uma sessão de alongamento e aquecimento e às 19h será dada a largada para todas as distâncias. Os percursos serão montados no centro de Campinas em terrenos 100% asfaltados. Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma gymbag, camiseta, boné ou viseira, squeeze, número de peito, chip de cronometragem e barra de cereal, a ser entregue na sexta-feira (08/09) das 12h às 20h e sábado (09/09) das 08 às 12h no Instituto CPFL (Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1.632 – Chácara Primavera). Pede-se, de forma voluntária, a doação de 1kg de alimento não perecível, a ser doado para as instituições de caridade locais.

“Estamos programando uma grande festa para a etapa Campinas do Circuito CPFL Energia e a nossa expectativa é reunir 2.500 participantes, divididos entre as corridas de 5 e 10 km e a caminhada de 5 km”, afirma Yoshiya Suwa, presidente da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, entidade responsável pela organização da prova. “Contamos com o apoio dos moradores da região para incentivar os corredores e caminhantes”, completa.

Como o nome já diz, a etapa de Campinas terá patrocínio da CPFL Energia e faz parte da programação do Circuito CPFL – frente de atuação do Instituto CPFL que reúne atividades itinerantes de cultura e esporte em cinco estados: RS, SP, MG, CE e PR. “Saúde e bem-estar são temas importantes para o Grupo CPFL e a prática do esporte agrega esses benefícios. Através do Circuito CPFL Energia, levamos etapas gratuitas de corrida e caminhada para nove cidades dos estados de Rio Grande do Sul e São Paulo. Temos orgulho de receber, aqui em Campinas, onde fica a sede da CPFL, a última etapa deste projeto”, celebra Daniela Pagotto, gerente executiva do Instituto CPFL.

Serviço:

Circuito CPFL Energia Campinas.

Data: 10/09/2022 a partir das 19h

Distâncias: 5 e 10 km de corrida/ 5 km de caminhada.

Local: Largo do Rosário (Av. Francisco Glicério, centro).

Entrega de kits: Sexta-feira (08/09) das 12h às 20h e sábado (09/09) das 08 às 12h no Instituto CPFL (Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1.632 – Chácara Primavera).

Informações e inscrições: www.circuitocpflenergia.com.br