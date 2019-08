10 dicas para encarar a Serra da Graciosa

Vai correr a maratona ou a meia maratona da Corrida da Graciosa em 21 de setembro? Vai visitar a região e aproveitar para correr? Vai encarar alguma prova moro acima?? Este post é para você. #corridaderua #treino #dicas #SerradaGraciosa #BlogCorridaParaTodos #maratona

A Estrada da Graciosa, que era rota de tropeiros, é um trecho da Serra do Mar que liga Curitiba a Antonina e Morretes, ambas cidades históricas. O nome oficial é PR-410. São 40 quilômetros de extensão, desses 8 são de paralelepípedo – um tormento para os joelhos, com curvas sinuosas. Curitiba está a 40km dessa estrada, pela BR-116. Corrida perfeitas para consumidores de natureza, perfil do qual me incluo. Um trecho dessa estrada é, desde 1993, declarado pela UNESCO Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Quem corre a meia – sobe a serra – e quem corre a maratona, desce e sobe a serra; desta prova considerada uma das melhores do Brasil. São mil vagas para a meia e 200 para a maratona. Inscrições a partir de 170 reais no Ticket Agora. Há transfer oficial saindo de Curitiba e para voltar para Morretes.

Para ajudar quem pretende encarar o desafio, Tadeu Natálio, diretor técnico da Global Vita Sports, empresa que organiza a corrida, que irá acontecer no sábado, 21 de setembro; e Danilo Alves, responsável técnico da PG Runners, dão 10 dicas:

1- Use tênis apropriado com o solado aderente, a Estrada da Graciosa conta com trechos em asfalto e paralelepípedo, o segundo sendo muito liso em caso de sereno, chuva ou umidade do ar.

2- Controle a ansiedade. O percurso dos 21k tem mais de 14k seguidos de subidas do trajeto. Não se empolgue na largada, faça um bom planejamento para não quebrar! Se você exagerar no início, poderá comprometer seu rendimento ao longo de toda a prova. Sugerimos o mesmo para quem for encarar os 42k, fique atento para não forçar o joelho na descida e guarde as energias necessárias para subir. Procure fazer treinos que simulem o perfil da prova para melhor adaptação.

3- Não esqueça de passar repelente. Os tradicionais “borrachudos”, butucas, costumam “atacar” os corredores logo no começo da prova.

4 – Hidrate-se e alimente-se corretamente antes, durante e após a prova. Procure utilizar todos os postos de hidratação que estão disponíveis nos percursos para seu maior conforto.

5 – Se planeje, estude o percurso e a altimetria da distância que irá enfrentar para montar um programa de treinos adequado.

6 – Utilize bastante a movimentação dos braços para ganhar impulsão e velocidade;

7- Bom é correr acompanhado. Aproveite a prova para passar o tempo e correr com uma companhia especial.

8 – Nas subidas o indicado é dar passadas mais curtas para controle do ritmo e da respiração. Em caso de necessidade, caminhe nos trechos mais íngremes. Esse ato pode ser mais vantajoso do que forçar seu corpo além da conta e se lesionar.

9 – Treine em lugares com muitas subidas e descidas. Isso trará mais experiência, confiança e o preparo mental necessário para encarar esse tipo de prova.

10 – Treine muito, mas não esqueça de fazer exercícios complementares de fortalecimento muscular como treinamento funcional ou musculação para prevenir lesões.

Serviço:

18ª Corrida da Graciosa – 3ª etapa do Circuito Amazing Runs

Data: Sábado, 21 de setembro de 2019.

Distâncias: 21k e 42k

Local: São João da Graciosa / Morretes – PR a 60 km de Curitiba.

Largada: 8h, em São João da Graciosa.

Chegada: Portal da Graciosa. BR 116 em Campina Grande do Sul.

Distância: 21 km

Maratona

Local: Portal Serra da Graciosa, BR 116 em Campina Grande do Sul

Largada: 5h, Portal da Serra da Graciosa

Chegada: Portal da Graciosa. BR 116 em Campina Grande do Sul.

Distância: 42 km

