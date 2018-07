10 presentes de Natal para runners

Não sei para vocês, mas este ano pra mim cada metro percorrido foi muito suado. Talvez o cenário político e econômico conturbado, aliado a tragédias e mudanças climáticas tenham contribuído para dificultar ainda mais os treinos e distanciar as metas. Somos todos vencedores!! #CorridaParaTodos!! O Natal está chegando com amigo secreto do trabalho, da família e dos grupos de corredores. Para facilitar a missão de quem for presentear um corredor de rua, separei dez sugestões bem bacanas e que já testei, e que não são tênis de corrida. Eu adoraria ganhar todas!!!

1 – MEIA DE COMPRESSÃO ESPORTIVA BAURFEIND– fabricada na Alemanha desde 1929, usam moldes 3D (foto acima) e tem um modelo especial para corredores. São 16 tamanhos. Há lojas nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, e também virtual. A de cor azul está com desconto a R$ 369 até 25/12 no site da marca. O preço normal é R$ 492. Esta é a marca preferida dos fundistas da elite, leve e eficiente. Confira entrevista com o cirurgião vascular Kasuo Miyake aqui no blog.

2 – PRIMER CAPILAR DA HARAH – a apresentadora Renata Fan começou a malhar forte este ano e, como não encontrou nenhum produto capilar a altura de suas madeixas impecáveis, criou sua própria marca, a Harah (pronunciasse rara). A farmacêutica Bethânia Vargas é a responsável pelas fórmulas é também corredora de rua. A linha capilar completa possui um xampu e um condicionador. Bethânia explica que o Primer é para aplicar antes do treino, para proteger os cabelos do sol, vento e do suor, que é mais forte quando praticamos atividades esportivas mais intensas. Renata buscava um produto mais prático, de repente, que a ajudasse a não precisar lavar o cabelo diariamente. O kit completo custa R$ 126,90. O Primer custa R$ 57,90, não é oleoso e tem um aroma muito agradável, ótimo para o pré-treino e para dar aquele truque quando nem suou na musculação e não teve tempo pra lavar o cabelo. Pode ser comprado nas lojas da Cattleya, na Nikkey. E nos sites de compras da Americanas, Walmart e Mundo Verde. Por que Mundo Verde? O produto não foi testado em animais e a embalagem é reciclável. Confira abaixo o vídeo com a Renata Fan.

3 – PORTA OBJETOS BELT FIT DA MIZUNO – é como se fosse um cinto porta-trecos mais não aperta nem incomoda durante a corrida, como as antigas pochetes. Tem um local para colocar as chaves, que fica preso e sem fazer barulho, local para o celular. Custa R$ 49,99 no site da Mizuno.

4 – BRAÇADEIRA DA CELULAR – ela segura bem, cabe iPhone e androide, tem visor transparente e táctil para usar aplicativos de corrida durante o treino. A R& 49,90 no site no site da Decatlon.

5 – LIVRO “DO QUE EU FALO QUANDO FALO EM CORRIDA” – em 1982, Haruki Murakami decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano mais tarde, ele completou, sozinho, o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longas distâncias. Neste livro, ele procura refletir sobre a influência que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. Livraria Cultura a R$ 31,92. Mais opções de livros, clique aqui.

6 – KIT RUNNER – esse é o verdadeiro kit de sobrevivência que todo corredor quer. Não vende pronto, mas é só passar em uma boa farmácia que há todos os itens: vaselina em pasta, repelente de insetos (spray de preferência), gel em spray ou pomada para contusões esportivas (tem de várias marcas e especiais para atletas), protetor solar de rosto (toque seco para não arder os olhos) e para o corpo em spray, e uma solução de cloreto de sódio 9,0 mg/ml em gotas ou spray. Pronto, é só embalar tudo junto e surpreender o corredor no Natal!

7 – SHORTS DUPLO CORRIDA ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY – ideal para as corredoras de coxas torneadas, evita assaduras durante os longões e tem um caimento perfeito, produto da parceria com a filha do Paul. No site da adidas a R$ 299,99. Da mesma marca tem o shorts saia da parceria com a Salinas R$ 149,99

8 – BERMUDA DE CORRIDA MASCULINA 7″ SOLD UNDER ARMOUR – tem bolso interno frontal e dois bolsos externos. Corte bacana, tem tecnologias antiodor e para exportar o suor pra fora da peça e secagem rápida. A R$ 69,99 no site da marca

9 – CAMISETA PUMA FEMININA SUPERFOAM – marca que patrocina o mito Usain Bolt tem camisetas de corridas incríveis, leves, que não molham de suor nem pegam cheiro e lindas. A SuperFoam é a minha preferida está com um descontão no site de R$ 199,90 por R$ 99,90 – e pode pagar em duas vezes. Mas já acabou o tamanho P.

10 – TOP NIKE PRO RIVAL FEMININO – a marca americana pesquisou muito para chegar nesse modelo, que tem várias possibilidades de ajustes e segura firme os seios durante a corrida. No site da marca por R$ 189,90