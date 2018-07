10 sugestões de presentes para arrasar no Natal

Não é uma tarefa fácil acertar o presente para o corredor de rua, um bicho que adora acordar antes do sol nascer, principalmente aos domingos. Para ajudar nessa árdua missão preparei dez dicas bem bacanas, com preços entre R$39,90 e R$ 1.100. #BlogCorridaParaTodos #Natal #corridaderua

Vestuário

Meias de Compressão – sim, corredor de rua que se preze tem ao menos um par de uma boa meia de compressão para encarar os longões, maratonas e corridas na montanha, quando ele exige muito das pernocas. A melhor é a Compression Sock Performance (R$492,00) fabricada pela marca alemã Bauerfeind. São as que os fundistas profissionais, com a brasileira Adriana Silva (Esporte Clube Pinheiros), usam. Elas são feitas sob medida, clique aqui – para ler as orientações de como tirar as medidas e de como comprar. A eficácia da peça se dá pela compressão gradativa que começa intensa no tornozelo e vai gradualmente diminuindo à medida que sobe até a panturrilha. Assim, a meia melhora a circulação e a oxigenação dos músculos, aumentando a resistência e reduzindo a fatiga muscular. A compressão, combinada com o tecido em microfibra, reduz as vibrações musculares diminuindo o cansaço e prolongando o exercício. São leves e possuem toque agradável à pele, não aquecem a perna e mantém o suor e a umidade afastados do corpo. No post “Meias de Compressão: Tudo que você sempre quis saber sobre elas” – conto todos benefícios.

Bermuda – quem tem coxa grossa como eu prefere correr com bermuda. As da marca italiana Fila, modelo Emana (R$119,90), esbanjam tecnologia e são muito práticas e confortáveis. São confeccionadas em poliamida com elastano, em um tecido com tecnologia de proteção solar – o AMNI UV PROTECTION. O bolso é na lateral externa. Tecido com tecnologia de compressão EMANA, que estimula a circulação sanguínea, evitando dores musculares e diminui a intensidade da fadiga.

Cós estreito com elástico que garante ajuste perfeito e maior suporte de movimento. Há estampadas em jacquard (foto acima) ou lisas. Modelos femininos e masculinos.

Corta-vento – é aquela jaquetinha bem fininha e leve que cabe dobradinha no bolso para encarar as chuvas e garoas repentinas do verão, ideal para o corredor levar nos treinos. Uma bem bacana é a Jaqueta Mizuno Synchro Flower (R$259,99).É feita em tecido extra-fino, possui quatro bolsos, três deles com zíper, que quebram o maior galho, apresenta capuz e elementos refletivos. Há também opções de outros modelos sem estampas.

Camiseta – uma peça que sempre agrada é a camiseta de tecido tecnológico, bem fina e que exporta o suor para longe do contato da pele, se for de uma prova famosa todo mundo gosto. A New Balance acaba de trazer ao Brasil a coleção TCS New York City. São as camisetas alusivas à maratona de Nova York, uma das mais famosas do mundo e também uma das mais difíceis. A marca, que tem sede em Boston, começou a patrocinar essa prova este ano, o contrato é de dez anos. Tem versão masculina e feminina, as camisetas são feitas em malha estruturada e com detalhe em mesh nas costas e com a tecnologia NB Ice, que ajuda a manter o corpo fresco melhorando assim a performance, além de refletivos 360° e logo estampado na frente. A camiseta custa R$149,90.

ACESSÓRIO:

Hickies – novidade do ano ideal para impressionar no amigo secreto. É um sistema inovador que chegou há um mês no Brasil. São tiras em material elástico que substituem os cadarços em qualquer tênis, esportivo ou não, transformando o calçado em slip-on, muito mais fácil de colocar e tirar dos pés. São 13 cores. Custa R$ 39,90. Entrevistei o inventor, confira aqui.

CORRIDAS

Exterior – se você quer realmente tornar esse Natal inesquecível, que tal presentear com um voucher para correr uma maratona internacional? Para mim, seria o melhor presente ever! Há uma agência no Brasil especializada nesse tipo de viagem, a Kamel, que oferece inscrições garantidas inclusive para as maratonas que fazem sorteio. Para a Meia de Nova York já venderam 70% dos pacotes. Para você ter uma ideia de preços – parte terrestre – um dos mais em conta é para a Maratona de Santiago (Chile), em abril, pacote de quatro dias a partir de US$ 267. E um dos mais caros é para a Maratona e Meia Maratona do Butão (Thunder Dragon)– lugar mais feliz do mundo- US$ 4.700, seis noites. E atenção, esses preços são Black Friday com câmbio congelado até 12 de dezembro ou o término das vagas. Corra para não perder, clique aqui e confira todos os pacotes.

Nacional – estão abertas as inscrições da segunda edição da Seven Run, com percursos de 7K, 14K e 21K. Corrida noturna em 26 de maio na capital paulista. Organização da Iguana, com largada às 18h, no campus da Cidade Universitária. Valor promocional de R$79,90 até dia 13 de dezembro. O pagamento pode ser feito em até duas vezes no cartão de crédito e não há taxa de conveniência. O Kit contém: camiseta (foto acima) e gym sack. Medalha para todos os concluintes e troféus para os três primeiros (masculino e feminino) de cada uma das três distâncias. O nome da prova – Seven, número 7 em inglês – resgata a magia desse número, considerado mágico desde a antiguidade, e as três distâncias são múltiplos de sete. Eu adorei, nasci no dia 7 do mês 7.

Pisantes:

Adidas – acaba de chegar às lojas brasileiras o UltraBOOST Laceless, primeiro tênis da família UltraBOOST a não ter cadarços. Foi desenvolvido para uma corrida ainda mais confortável, cabedal em PrimeKnit com solado BOOSTTM . “As cores comemoram corredores que treinam em qualquer hora, que nunca param e mantêm as ruas das cidades vivas, mesmo quando os corredores do outro lado do mundo estão dormindo. Nós nos inspiramos nesses momentos, incorporando os tons rosados do amanhecer e os tons azuis do crepúsculo no projeto, tornamos o UltraBOOST Laceless um tênis que faz cada corrida a sua melhor”, afirma Stephen Dobson, Diretor de Design da adidas Running. Preço sugestão R$ 1.099,99

Nike – já que o modelo do Desafio Breaking 2 (VaporFly) esgotou em oito horas, aposte suas fichas no Nike Zoom Fly e deixe seu presenteado de boca aberta – eu ficaria. Ele tem os mesmos princípios do usado no desafio que foi calçado pelo mostro Kipchoge. É um tênis rápido o suficiente para o dia da prova, e também muito resistente para o treinamento diário. A espuma Lunarlon extremamente leve, macia e resistente cria uma experiência de absorção suave de impacto, enquanto a placa de carbono injetada no comprimento total da entressola aumenta a responsividade de cada passada. Uma borracha de alta abrasividade no calcanhar garante maior durabilidade. O cabedal é em Nike Flymesh com presença da tecnologia Flywire no médio pé para um suporte leve. Drop de 10mm do Nike Zoom Fly é projetado para minimizar a tensão no tendão de Aquiles e a altura de 33mm garante uma proteção maior contra impactos a cada quilômetro. É bem leve – 240g (masculino tamanho 42) / 184g (feminino tamanho 37). Preço sugestão R$ 599,90.

Saucony – um dos melhores tênis que já corri na vida, aliás é o que estou usando atualmente em todos os treinos e corridas, Kinvara 8. Ele tem amortecimento reativo e solado flexível, o que proporciona maior contato com o solo e liberdade de movimento. Leve, confortável, resposta rápida e acabamento perfeito. Com o desenvolvimento de um cabedal minimalista, o modelo também possui a tecnologia EVERUN localizada na parte superior do solado (Topsole). O Kinvara 8 é indicado para todos os níveis de corredores, dos iniciantes a experientes, que buscam uma corrida com liberdade de movimento em um calçado flexível e com leve amortecimento para distâncias curtas e médias. Leve, pesa 224g o masculino e 196g o feminino, e drop de 4mm. Preço sugestão: R$599,90