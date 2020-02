“100 Coisas Que Todo Corredor Deveria Saber” é o almanaque dos runners

Sergio Rocha corre desde 1998 e trabalha diariamente com corrida de rua há pelo menos duas décadas. Em 2010 aprendi com ele o que seria um podcast e três anos depois, um canal no YouTube. O cara é um visionário. Aliás, o canal dele é o Corrida no Ar, um dos mais amados e odiados do meio running brazuca, com 250 mil inscritos. E no final de 2019, seguindo o conselho de um amigo, ele editou, escreveu e publicou seu primeiro livro: “100 Coisas que Todo Corredor Deveria Saber”, que acaba de ganhar uma reimpressão de mil cópias. #cultura #livro #corridaderua #blogcorridaparatodos

Além de ter concebido o livro, é ele também quem vende, pela internet, ou nas expos das maratonas. “No começo pensei em 50 dicas, mas ficaram 100”, conta Sergio. Entre a ideia e a concretização, foram nove meses de trabalho. “Como além de jornalista sou designer, fiz tudo. Totalmente made by myself“, explica.

Quando Sergio recebeu o primeiro livro da gráfica, ficou emocionado. A publicação tem jeitão de almanaque, traz histórias da corrida de rua, como surgiu a maratona, e muitas dicas. “São seis capítulos que abordam várias coisas, tem dicas bem básica, provas, hidratação, nutrição, lesões, conhecimentos gerais”, destaca. Já que Sergio não é médico e sim jornalista, para escrever sobre lesões, ele chamou Raquel Castanharo, fisioterapeuta com mestrado em biomecânica da corrida.

Para financiar o projeto editorial, Sergio Rocha realizou uma pré-venda online de 200 exemplares numerados, que foi um baita sucesso. “Vendi tudo em 24 horas, e o mais louco era que o livro ainda não existia fisicamente”, lembra. A publicação pode ser comprada pela internet (pagseguro) e nas expos das corridas de rua. Custa R$ 49,90 e se a pessoa quiser autografado há uma taxa de R$ 10, mais R$ 11,20 do frete. Na Expo da São Silvestre, por exemplo, ele vendeu 800 cópias. Ou seja, este almanaque logo menos vai virar uma raridade.

SERVIÇO

“100 Coisas que Todo Corredor Deveria Saber” (120 páginas)

Autor: Sérgio Rocha

R$ 49,90

Como comprar – pelo site https://cnoar.run/loja