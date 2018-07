100 milhas na Costa Esmeralda

Corrida em trilha nesta sexta e sábado marca a estreia desta distância – 160, 934Km – no Brasil e vai reunir a nata da ultramaratona e do trail run de toda América Latina. Evento também terá disputas nos 100km, 80km, 50km, 21km e 12km. Haja fôlego. #blogcorridaparatodos #ultramaratona

As 70 vagas disponibilizadas em abril se esgotaram em menos de 72 horas, a corrida Indomit Costa Esmeralda vai percorrer duas das praias mais bonitas do litoral catarinense, Bombinhas e Porto Belo. Esta etapa conta pontos para a classificação para as provas Ultra Trail du Mont Blanc, a principal competição de trail do mundo que será realizada no final de agosto de 2018.

Nas 100 milhas, os destaques são Emerson Ramos Corrales, atual campeão dos 235km da Ultramaratona dos Anjos Internacional; Joelso Cordeiro, vice-campeão da Jungle Marathon de 2016; Rosália de Camargo, atual campeã dos 135km da Ultramaratrona dos Anjos Internacional; Debora Simas, Fabiola Otero e Elizabete Prado. Nos 100km, as atenções estão voltadas para Cleverson Pohlod e Keila Blumen, campeã dos 100km da Indomit Caribe 2017. Nos 80km, Gerson Ignacio vai buscar o tetracampeonato. Nos 50km, os principais atletas são Gillard Pinheiro, campeão da primeira edição da Indomit Costa Esmeralda e octacampeão da Indomit Bombinhas, dividirá as atenções com Leandro dos Santos Oliveira, Raïsa Zortea e Lisiane Finkler da Rosa.

O projeto das 100 milhas foi elaborado durante quatro anos, o principal desafio foi a infraestrutura para a segurança dos atletas. “A modalidade de ultra trail está dando seus primeiros passos no Brasil. Há muito para crescer, mas isso tem que ser feito com muito cuidado para não se cometer erros que possam custar a vida de um atleta”, afirma Juan Carlos Asef, diretor do Circuito Indomit. “Pensamos muito antes de saltar de 100km para uma distância maior, como é o caso das 100 milhas (160, 934km).”

Entre as novidades para a edição deste ano da Indomi Costa Esmeralda está o uso do dispositivo de localização Spot Gen 3, que garantirá a segurança de todos os atletas das 100 milhas e a incorporação do Summer Beach Hotel & Spa, na Praia de Bombas, como hotel e sede oficial do evento, perto das principais largadas e da arena de chegada de todas as distâncias.

“As 50 vagas que disponibilizamos inicialmente se esgotaram rapidamente e, por causa dessa procura, adaptamos o planejamento de segurança e monitoramento para 70 participantes; e colocamos o tempo limite de 28 horas para a conclusão das 100 milhas. Sonhamos com um crescimento responsável da modalidade como é no exterior”, diz Asef.