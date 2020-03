10KM Tribuna de Santos: confira os sorteados da Campanha Veia de Corredor

Como já tradiçao, a 35ª 10 KM Tribuna FM-Unilus teve início com uma importante ação solidária: Campanha Veia de Corredor. Entre os corredores doadores de sangue foram sorteadas 30 inscrições gratuitas. “Toda campanha de captação e de conscientização da importância da doação é fundamental para a manutenção dos estoques do Banco de Sangue, com o objetivo de evitar o desabastecimento”, destacou Edmir Boturão, médico responsável pelo Banco de Sangue da Santa Casa de Santos. Confira os nomes abaixo. #10kmTribunadeSantos #campanha #doaçãodesangue #solidariedade #BlogCorridaParaTodos

A 10Km Tribuna de Santos, a prova mais rápida de São Paulo, acontece dia 17 de maio, com largada à rua João Pessoa, no Centro de Santos. Acompanhe a lista, pela ordem de sorteio: Kauê Trindade, Karina Karen Santos da Silva, Elvis dos Santos Pereira, Henrique Ferreira João, José Augusto Pereira da Silva, Rodrigo Lazaro da Silva Ornelas, Francielle Bezerra Augusto Pereira, Jorlândio Lioberio de Oliveira Souza, Alfredo Alves Pastore e Celso Oliveira Pimentel; Vanessa Moreira dos Santos Silva, Nilton Celestino dos Santos, Ana Maria Afor de Sá Albano de Oliveira, Júlio Cesar Nesladek Luiz, Alessandra de Oliveira Pavezi, Karla Dielis Fonseca da Silva, Adriana Ferreira, Gabriel de Souza Melo, Edileuza Leandro de Jesus e Nélio Abreu da Silva. E completando a lista: Rosilene Lucas da Silva; Cleia do Carmo Silva, Márcia Regina Fernandes Ortega, Carmen Aparecida Monteiro Desoldi, João Vinicius Desoldi, Ivanildo João de Lima, Jocelma da Silva, Gabriela dos Santos Benevides, Osni Floriano Filho e Maria José Nascimento dos Santos.

Segundo Edmir Boturão, a campanha específica Veia de Corredor ajudou a manter o suprimento de hemocomponentes para pacientes tratados na Santa Casa de Santos, lembrando que, no momento, a instituição ainda necessita de doadores de sangue do tipo O negativo.

O Banco de Sangue da Santa Casa de Santos funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas e sábados, das 7 às 11h. Domingos e feriados não há atendimento. Mais informações sobre doações de sangue diretamente no Banco de Sangue da Santa Casa de Santos, à Avenida Dr. Cláudio Luís da Costa, 50, bairro Jabaquara, pelo telefone (13) 3202.0600 – ramal 1218 ou no link santacasadesantos.org.br/banco-de-sangue.

INSCRIÇÕES – Quem não garantiu vaga no 35º 10 KM Tribuna FM-Unilus pela Campanha Veia de Corredor Unilus e quer participar da prova, deve se inscrever pelo site www.atribuna.com.br/eventos/10-km. A taxa de inscrição é de R$ 111, sendo que o titular do Clube do Assinante A Tribuna e idosos (60 anos em diante) pagam metade desse valor. Quem escolher o Pelotão Premium, largando junto com a Elite A masculina, desembolsa R$ 398.

Todos os inscritos ganharão camiseta, sacochila e viseira na retirada do kit, além da medalha de participação, ao completar o percurso. Todos os detalhes podem ser conferidos no regulamento disponível no site do evento. Mais informações sobre o 35º 10 KM Tribuna FM-Unilus pelo e-mail trieventos@grupo-tribuna.com.