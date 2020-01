10KM Tribuna de Santos confirmada para 17 de maio

Segunda maior corrida de rua em número de inscritos no Brasil, a maior se for considerada só a distância de 10 km, a 35ª 10km Tribuna de Santos está confirmada para 17 de maio, pelas ruas de Santos (SP). #BlogCorridaParaTodos

“A nossa prova atrai milhares de pessoas, desde quenianos até quem está começando, estimula muita gente a iniciar no esporte e movimenta a economia da cidade”, afirma o diretor-presidente de A Tribuna, Marcos Clemente Santini. “É uma referência para os atletas, a segunda maior corrida, só atrás da São Silvestre. Uma corrida feita para os corredores, que se destaca por sua estrutura, sobretudo a hidratação”, reforça Santini.

As inscrições vão abrir em março, exclusivamente no site oficial do evento. Na edição 2019 foram 20 mil inscritos de mais de 300 cidades diferentes. Aliás, essa corrida de rua é famosa por atrair grupos de corredores de empresas, clubes, associações e academias. O diferencial é a altimetria, totalmente plano, super favorável para a quebra de recordes pessoais.

A largada é no Centro e a chegada, na Praia do Gonzaga, com os dois últimos quilômetros tendo como cenário a orla. Como atrativo para os primeiros colocados, uma chamativa premiação de R$ 95,4 mil (no total), para os dez mais rápidos, tanto do masculino quanto do feminino, sendo R$ 24 mil aos vencedores. Há, ainda, um bônus de R$ 5 mil no caso de quebra de recorde, que pertencem a Maxwell Rotich (Uganda), com a marca de 27 minutos e 22 segundos, em 2018; e Paskalia Kipkoech (Quênia), com 30min57s, em 2012.

Em 2019, os quenianos voltaram a fazer “dobradinha” com Nicolas Kiptoo Kosgei e Esther Chesang Kakuri sendo campeões. Entre os cadeirantes, Heitor Mariano e Vanessa Cristina de Souza confirmaram o favoritismo. Destaque, também, para a participação feminina, com 48% dos inscritos. A Baixada Santista representou 78% dos participantes, com Santos tendo 44% do total, mostrando o total envolvimento na prova. Novamente a Cesari teve o maior grupo, com 692 inscritos, ganhando o troféu de maior equipe institucional, seguido da Rede Litoral de Supermercados, com 561 pessoas, e Santos Brasil, com 458. A UP! Fitness Academia, com 379 integrantes, levou o prêmio de maior grupo esportivo.

Vale citar que até hoje foram 30 vitórias estrangeiras, 15 no masculino e 15 no feminino, sendo 26 de atletas africanos, 21 delas com quenianos. Na última década, apenas dois brasileiros venceram em Santos: Marilson Gomes dos Santos em 2010 e 2011 e Tatiele Roberto de Carvalho, em 2017. Marilson, inclusive, é o maior vitorioso, com nada menos que seis primeiros lugares. Vanderlei Cordeiro de Lima e Ronaldo da Costa, outros dois ícones brasileiros também fizeram história na corrida santista.

TODOS OS CAMPEÕES

34ª edição -2019

Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 28min41s

Esther Chesang Kakuri (Quênia) – 33min27s



33ª edição – 2018

Maxwell Kortek Rotich (Uganda) – 27min22s (recorde)

Paskalia Chepkorir Kipkoech (Quênia) – 32min15s



32ª edição – 2017

Paul Kipkorir Kipkemoi (Quênia) – 28min27s

Tatiele Roberta de Carvalho – 33min30s

31ª edição – 2016

Paul Kipkorir Kipkemoi (Quênia) – 28min55s

Failuna Abdi Matanga (Tanzânia) – 32min48s

30ª edição – 2015

Edwin Kipsang Rotich (Quênia) – 28min20s

Nancy Jepkosgei Kiprop (Quênia) – 32min28s

29ª edição – 2014

Joseph Kachapin Aperumoi (Quênia) – 28min17s

Nancy Jepkosgei Kiprop (Quênia) – 32min13s

28ª edição – 2013

Edwin Kipsang Rotich (Quênia) – 27min45s

Nancy Jepkosgei Kiprop (Quênia) – 32min36s

27ª edição – 2012

Mark Korir (Quênia) – 28min01s

Paskalia Kipkoech (Quênia) – 30min57s (recorde)

26ª edição – 2011

Marilson Gomes dos Santos – 27min59s

Eunice Kirwa (Quênia) – 32min07s

25ª edição – 2010

Marilson Gomes dos Santos – 28min18s

Eunice Kirwa (Quênia) – 33min04s

24ª edição – 2009

Marilson Gomes dos Santos – 28min16s

Eunice Kirwa (Quênia) – 32min52s

23ª edição – 2008

Joseph Kibiott Ngetich (Quênia) – 28min47s

Fabiana Cristine da Silva – 34min10s

22ª edição – 2007

Lawrence Kiprotich (Quênia) – 28min06s

Ednalva Lauriano – 33min12s

21ª edição – 2006

Marilson Gomes dos Santos – 28min27s

Bertha Oliva Sanches (Colômbia) – 33min23s

20ª edição – 2005

Marilson Gomes dos Santos – 28min30s

Margaret Karie (Quênia) – 33min56s

19ª edição – 2004

Benson Cherono (Quênia) – 28min10s

Ednalva Lauriano – 33min22s

18ª edição – 2003

Marilson Gomes dos Santos – 28min18s

Ednalva Lauriano – 33min25s

17ª edição – 2002

João Ntyamba (Angola) – 28min50s

Ednalva Lauriano – 33min16s

16ª edição – 2001

João Ntyamba (Angola) – 28min24s

Leah Kiprono (Quênia) – 33min44s

15ª edição – 2000

João Ntyamba (Angola) – 28min27s

Fabiana Cristine da Silva – 33min22s

14ª edição – 1999

Nestor Garcia (Uruguai) – 28min15s

Martha Tenório (Equador) – 33min09s

13ª edição – 1988

Valdenor dos Santos – 28min26s

Martha Tenório (Equador) – 32min57s

12ª edição – 1997

Vanderlei Cordeiro de Lima – 28min01s

Carmen de Oliveira – 33min47s

11ª edição – 1996

Ronaldo da Costa – 28min20s

Marcia Narloch – 33min49s

10ª edição – 1995

Ronaldo da Costa – 28min14s

Roseli Machado – 32min12s

9ª edição – 1994

Luiz Antonio dos Santos – 29min25s

Leone Justino – 35min50s

8ª edição – 1993

Odiles Marçal – 30min30s

Leone Justino – 37min26s

7ª edição – 1992

Odiles Marçal – 30min46s

Sonia Maria Marques – 36min50s

6ª edição – 1991

Silvio Maia – 31min12s

Leone Justino – 38min38s

5ª edição – 1990

Silvio Maia – 31min09s

Magali Aparecida – 38min38s

4ª edição – 1989

José Gama Ribeiro – 34min54s

Magali Aparecida – 38min02s

3ª edição – 1988

Silvio Maia – 30min20s

Elisabeth Ribeiro – 40min14s

2ª edição – 1987

José Milton dos Santos – 41min47s

Luiza Felix do Nascimento – 50min29s

1ª edição – 1986

Cláudio Ribeiro – 30min53s

Rosa Maria Leal – 37min00s