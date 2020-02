12 corridas diferentes para seu calendário de 2020

Daqui a pouco é carnaval e vão se multiplicar as corridas de rua por todo país. Por isso, que tal se planejar para não perder as novidades? Pensando nisso, reunimos algumas corridas ao redor do Brasil, para que atletas de todos os níveis se organizem e treinem com a antecedência necessária para alcançar uma boa performance, e, claro, se divertir! #corridaderua #novidades #BlogCorridaParaTodos

Curitiba (PR) – 08/03: 19ª Corrida da Mulher. Em uma data comemorativa que representa diversas conquistas, a capital paranaense será palco desta prova exclusivamente feminina. Com distâncias de 6km e 10km, além da opção de Caminhada e Corrida Kids, as atletas podem garantir a participação até o dia 03 de março. Em uma data comemorativa que representa diversas conquistas, a capital paranaense será palco desta prova exclusivamente feminina. Com distâncias de 6km e 10km, além da opção de Caminhada e Corrida Kids, as atletas podem garantir a participação até o dia 03 de março.

Brasília (DF) – 21/03: St. Patrick’s Run. Inspirada na maior festa irlandesa, a prova traz a atmosfera comemorativa para dentro da corrida. Com distâncias de 5km e 10km, além da modalidade caminhada, os interessados em comemorar o dia de São Patrício ainda poderão provar a famosa Cerveja Verde ao final do evento. Inspirada na maior festa irlandesa, a prova traz a atmosfera comemorativa para dentro da corrida. Com distâncias de 5km e 10km, além da modalidade caminhada, os interessados em comemorar o dia de São Patrício ainda poderão provar a famosa Cerveja Verde ao final do evento.

Garopaba (SC) – 18/04: 5ª Amazing Runs Garopaba. Para os mais aventureiros, a prova que acontece no litoral sul catarinense é uma boa pedida. Com o trajeto em trilha com padrão internacional de execução em um local de muita beleza natural, a corrida terá percursos para todos os perfis de atletas: 5.5km, 10.5km, 27km e 50km, além do Desafio da Baleia Franca, que é um trajeto de 27km + 10.5km. A prova ainda acumula pontos para UTMB, e os interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril. Para os mais aventureiros, a prova que acontece no litoral sul catarinense é uma boa pedida. Com o trajeto em trilha com padrão internacional de execução em um local de muita beleza natural, a corrida terá percursos para todos os perfis de atletas: 5.5km, 10.5km, 27km e 50km, além do Desafio da Baleia Franca, que é um trajeto de 27km + 10.5km. A prova ainda acumula pontos para UTMB, e os interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril.

Salvador (BA) – 25/04: Corrida Insana. Com um conceito diferente, a prova é divertida e desafiadora, e seu percurso é composto por diversos obstáculos infláveis. Com trajeto de 5km, o corredor desviará de alguns escorregadores e pula-pulas, e as inscrições encerram na véspera da prova. . Com um conceito diferente, a prova é divertida e desafiadora, e seu percurso é composto por diversos obstáculos infláveis. Com trajeto de 5km, o corredor desviará de alguns escorregadores e pula-pulas, e as inscrições encerram na véspera da prova.

Diversos locais – 03/05: Wings For Life World Run. Já imaginou uma corrida de rua tecnológica, onde participantes do mundo inteiro largam ao mesmo tempo? A prova este ano ganha uma cara moderninha no Brasil e acontece por meio de um aplicativo. Com uma causa super nobre, o objetivo dela é ‘correr por aqueles que ainda não podem’. Toda a verba arrecadada na prova vai para pesquisas que buscam a cura da lesão da medula espinhal. No Brasil, haverão alguns pontos de largada coletivos, em cidades como: São Paulo, Bragança Paulista (SP), Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, Curitiba e Porto Alegre. Caso o atleta seja de outra localidade, é possível criar uma nova app run para correr em grupo ou individualmente. As inscrições podem ser feitas até o dia da prova. Já imaginou uma corrida de rua tecnológica, onde participantes do mundo inteiro largam ao mesmo tempo? A prova este ano ganha uma cara moderninha no Brasil e acontece por meio de um aplicativo. Com uma causa super nobre, o objetivo dela é ‘correr por aqueles que ainda não podem’. Toda a verba arrecadada na prova vai para pesquisas que buscam a cura da lesão da medula espinhal. No Brasil, haverão alguns pontos de largada coletivos, em cidades como: São Paulo, Bragança Paulista (SP), Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, Curitiba e Porto Alegre. Caso o atleta seja de outra localidade, é possível criar uma nova app run para correr em grupo ou individualmente. As inscrições podem ser feitas até o dia da prova.

Rio de Janeiro (RJ) – 07/06: Mamonas Assassinas Walk Run. Corrida oficial celebra os 35 anos do lançamento de uma das maiores bandas de rock cômico do planeta. Corrida de 5km e caminhada de 2km. O kit traz trajes utilizados pela banda e no trajeto. No final show com banda cover para grande celebração. . Corrida oficial celebra os 35 anos do lançamento de uma das maiores bandas de rock cômico do planeta. Corrida de 5km e caminhada de 2km. O kit traz trajes utilizados pela banda e no trajeto. No final show com banda cover para grande celebração.

Manaus (AM) – 25/07: Let’s Rock and Run. Em comemoração ao Dia do Rock, a prova tem como foco principal a diversão e inclusão de iniciantes nas corridas de rua. Com trajetos de 2km e 5km sem cronometragem, os interessados em participar dessa data regada à muita música devem se inscrever até o dia 19 de julho. Em comemoração ao Dia do Rock, a prova tem como foco principal a diversão e inclusão de iniciantes nas corridas de rua. Com trajetos de 2km e 5km sem cronometragem, os interessados em participar dessa data regada à muita música devem se inscrever até o dia 19 de julho.

Florianópolis (SC) – 16/08: Triday Florianópolis. Cidade sede do IRONMAN Brasil, a capital catarinense é palco de uma das etapas da Triday Series. A prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Triathlon e Paratriathlon, e atletas não federados também podem participar, enquanto os federados acumulam pontos para eventual convocação a Mundiais de Triathlon. As distâncias variam, sendo 750m de natação, 20km de Ciclismo e 5km de corrida para a modalidade Sprint (individual), e 1.5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida na modalidade Olímpica. Com inscrições abertas até 12 de agosto, a prova também pode ser feita em formato de revezamento. Cidade sede do IRONMAN Brasil, a capital catarinense é palco de uma das etapas da Triday Series. A prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Triathlon e Paratriathlon, e atletas não federados também podem participar, enquanto os federados acumulam pontos para eventual convocação a Mundiais de Triathlon. As distâncias variam, sendo 750m de natação, 20km de Ciclismo e 5km de corrida para a modalidade Sprint (individual), e 1.5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida na modalidade Olímpica. Com inscrições abertas até 12 de agosto, a prova também pode ser feita em formato de revezamento.

Caucaia (CE) – 12/09: Maratona Beach Run Brasil. Para os apaixonados por praia, essa prova na cidade de Caucaia une desafios e lindas paisagens. Passando por grande parte do litoral cearense, a corrida terá 40.7 km de trecho em areia batida, e 1.4km em piso intertravado, desviando de pedras da praia. As inscrições encerram no dia 12 de agosto. Para os apaixonados por praia, essa prova na cidade de Caucaia une desafios e lindas paisagens. Passando por grande parte do litoral cearense, a corrida terá 40.7 km de trecho em areia batida, e 1.4km em piso intertravado, desviando de pedras da praia. As inscrições encerram no dia 12 de agosto.

São Paulo (SP) – 27/09: Tough Mudder. Para quem gosta de desafios e está em boa forma física. Percurso de 5km com obstáculos como fogo, água, lama, eletricidade e altura. Venha se juntar a mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo que já participaram do evento. Para quem gosta de desafios e está em boa forma física. Percurso de 5km com obstáculos como fogo, água, lama, eletricidade e altura. Venha se juntar a mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo que já participaram do evento.

Feira de Santana (BA) – 18/10: Corrida Kids Boulevard Shopping. No interior da Bahia acontece esta prova destinada à crianças de 2 a 12 anos de idade. Com caráter lúdico e recreativo, a corrida tem distância de 50m a 200m, dependendo da faixa etária. Ainda conta com a categoria especial, destinada à crianças portadoras de necessidades especiais, e neste caso a idade para participação é de 5 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro. No interior da Bahia acontece esta prova destinada à crianças de 2 a 12 anos de idade. Com caráter lúdico e recreativo, a corrida tem distância de 50m a 200m, dependendo da faixa etária. Ainda conta com a categoria especial, destinada à crianças portadoras de necessidades especiais, e neste caso a idade para participação é de 5 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro.