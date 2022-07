13ª Indomit Bombinhas Trail Marathon está confirmada para outubro

Bombinhas, praia catarinense a 75 km de Florianópolis, receberá entre os dias 21 e 23 de outubro a 13ª edição da Indomit Bombinhas Trail Marathon, uma das mais tradicionais corridas off road do Brasil. A prova foi criada em 2009, época em que as corridas fora do asfalto ainda eram raras, e este ano contará com as distâncias originais de 42 km solo, 42 km em formato de revezamento em duplas, 12 km, além de uma corrida para crianças de 4 a 12 anos. Uma das novidades da edição 2022 é a participação de vários corredores sul-americanos, como argentinos, paraguaios e uruguaios, que se juntarão a representantes de quase todos os estados do Brasil. A presença feminina também promete ser massiva e até o momento representa 54% das inscrições.

“A Indomit Bombinhas possui um percurso repleto de natureza preservada e a cada trecho os corredores vão encontrar um desafio ou paisagem diferente”, comenta Juan Carlos Asef, idealizador do evento. “Podemos chamar de ‘percurso gourmet’, porque assim como em um bom restaurante, temos um cardápio recheado de atrativos diferentes para os amantes das corridas em trilha”, completa Asef.

O evento começa na sexta-feira (21/10) com a entrega de kits para os atletas, além de uma expo com diversas atrações, como ativações dos patrocinadores e venda de produtos esportivos. Os corredores receberão uma sacola contendo número de peito, chip de cronometragem, camiseta, viseira, brindes dos apoiadores, além de um copinho retrátil para ser usado no percurso, já que em respeito ao meio ambiente, a Indomit não utiliza copos descartáveis nos postos de hidratação.

No sábado (22/10) de manhã acontece a largada na Praia de Bombinhas e os corredores terão pela frente trechos de praia com areia fofa, subidas e descidas íngremes, trilhas técnicas, costão de pedras, entre outros desafios. “Para recompensar todo esse esforço e dedicação, à noite teremos um luau para celebrar as conquistas e mostrar um pouco da nossa cultura caiçara para os corredores estrangeiros”, ressalta Gustavo Nogueira, diretor geral do evento.

Já no domingo (23/10) será a vez dos pequenos correrem distâncias de 150m a 1 km, conforme a idade. Como já é tradição, os corredores de elite que participaram da prova no dia anterior costumam servir de “coelhos” para os pequenos, mostrando o caminho e ditando o ritmo.

As inscrições seguem abertas pelo site indomit.com.br/bombinhas e podem ser feitas até o dia 9 de outubro ou assim que todas as vagas forem preenchidas. Valores entre R$ 50 (Kids) e R$ 610 (maratona). A Indomit Bombinhas tem patrocínio de Bold, Canforex, Aminovital, Mombora, apoio de Casa D’ Praia Restaurante e Eventos e da Prefeitura de Bombinhas.