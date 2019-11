15 de dezembro tem “arrastão do bem” no Parque do Povo

Tradicionalmente novembro e dezembro reservam uma boa parcela das corridas de rua solidárias, uma delas popularmente conhecida por “arrastão do bem”.É promovida por Marcos Paulo Reis, líder da assessoria que leva seu nome abreviado na sigla MPR, e pela ONG Arrastão. Os recursos com as inscrições serão doados à ONG que dá suporte às famílias pobres do Campo Limpo. #solidariedade #corridaarrastão #mpr #BlogCorridaParaTodos

Este ano o evento, que completa 18 anos, acontecerá no domingo, 15 de dezembro, a partir das 7 da manhã, no Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, e os percursos de 5K e 10K serão montados na Marginal do Rio Pinheiros. Atenção, preços promocionais de Black Friday valendo entre 14/11 a 1º/12 – inscrição infantil por R$ 47,77 e adulto R$ 77,77. Já participei de duas edições e é muito bacana. Uma delas foi no interior da Hípica Paulista, no Brooklin. Lembro que saí de lá emocionada de ver a criançada do projeto correndo. Aliás, a corrida kids é um dos pontos altos do evento, com baterias para crianças entre 3 e 13 anos – com percursos de 50 a 400m, no interior do parque.

“Melhoramos ainda mais o evento para que todos possam aproveitar ao máximo essa grande festa de esporte e solidariedade. Convido você a correr, a se divertir e ajudar ao próximo por meio da Corrida Arrastão MPR Pela Cidadania, fechando mais uma temporada com saúde e sucesso”, convida Marcos Paulo Reis, referência da corrida de rua brasileira. E a corrida é erguida pela Iguana Sports, uma das melhores do Brasil, quiçá da América Latina.

Toda a renda líquida obtida na Corrida Arrastão MPR pela Cidadania será revertida ao Projeto Arrastão para manutenção de seu trabalho de acolhimento das famílias e de contribuição para o desenvolvimento das comunidades do Campo Limpo. Fundado em 1968, o Arrastão é uma organização sem fins lucrativos que faz o acolhimento e dá suporte às famílias da região do Campo Limpo, em São Paulo, que vivem em condição de pobreza. Atualmente realizam 13.735 atendidos nos programas educacionais e sociais; 2.628 atendidos na sede do Projeto; 11.107 atendidos em ações comunitárias e organizações parceiras; mais de 400 mil refeições servidas ao ano; 13 organizações beneficiadas pelos programas sociais e educacionais (escolas, universidades, organizações sociais). E, como não segredo para ninguém, o abismo social/econômico é uma das principais causas da violência no Brasil e o trabalho de ONGs como esta são fundamentais para reverter esse cenário.

Para que a renda seja doada, a corrida conta com o patrocínio das empresas: Cosan, Ethica, Spray Media, Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Fazenda Santa Helena, Barcellos Tucunduva Advogados, Bloomberg, CMP (Companhia Metalgraphica Paulista), Cobapo, Guaspari, KPC Consultoria Financeira, Temon, Agroterenas, Brasil Bolsa Balcão, Belmond Hotel das Cataratas, Centauro, Marcenaria Cositec, Galeazzi & Associados, Havi, Fundação Kondor, Marine, One Partiners, Sealand, Cidade de São Paulo Verde e Meio Ambiente, Sertrading, Necton, Verde Asset Management, XTravel.

Corrida Arrastão MPR pela Cidadania

15 de dezembro (domingo)

Local: Parque do Povo – Av. Henrique Chamma, 420, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Largada adultos: 7 da manhã (abertura do parque 5h30)

Largada infantil: a partir das 9h30 da manhã

Modalidades: infantil, 5K, 10K

Inscrições: R$ 99,90 (adulto); R$ 59,90 (infantil) no site: https://iguanasports.com.br/corrida-arrastao-mpr-cidadania