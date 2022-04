15 minutos de atividade física já melhora o humor, aponta pesquisa

A vida não está fácil para ninguém , mas se for possível se mexer ao menos 15 minutos e 9 segundos por dia, esta atividade física vai impactar positivamente em sua mente. O estudo comprovou uma conexão direta entre os exercícios e a saúde mental: quanto mais você se move, maior será o seu “Estado da Mente”.

Dr. Brendon Stubbs, pesquisador da King’s College London e referência global em pesquisas ligadas ao esporte e saúde mental, com mais de 17 anos de experiência e mais de 650 artigos acadêmicos publicados, liderou o estudo e afirma: “Há uma percepção comum de que você precisa se mover por um longo tempo para experimentar os benefícios que a atividade física traz. No entanto, nossa nova pesquisa prova que esse não é o caso – pouco mais de 15 minutos de movimento já é o suficiente para experimentar o impacto positivo. Coincidindo com o State of Mind Index, que demonstra de forma inédita a ligação positiva entre movimento e saúde mental em escala global, esperamos que seja inspirador para muitos ver o impacto que uma quantidade tão pequena de movimento pode ter”.

“Desde o seu nascimento a ASICS acredita na interligação do corpo e da mente além da transformação da sociedade por meio do esporte. Desde 2020, a empresa vem pesquisando essa premissa e os resultados do estudo global “State of Mind Index” comprovam essa correlação positiva entre a atividade física e a saúde mental.”, destaca Constanza Novillo, diretora de marketing ASICS para a América Latina.

Os pesquisadores desenvolveram um índice de melhor Estado de Mente por nível de atividade, entre os países, sendo 100 a pontuação mais alta. E para surpresa os dados mostraram que as gerações mais velhas são mais ativas e tem um Estado da Mente mais elevado, do que os grupos das faixas etárias mais jovens. A média global é de 64, e os homens tem uma pontuação cinco pontos maior do que as mulheres.

O país com o melhor índice, 77, é a China. O Brasil está em 7º, com 64. E a cidade brasileira com o maior índice é Brasília, 69. Em segundo aparecem empatadas Porto Alegre e São Paulo. E Salvador em terceiro, com 64. As atividades mais praticadas por aqui são caminhada (58%), corrida (22%) e treino de força (21%). O total de participantes no Brasil foram 1.502.

O estudo se baseou nos resultados extraídos da plataforma da ASICS Mind Uplifter™, lançada em 2021, e na qual por meio de uma combinação de tecnologia de escaneamento facial e coleta de dados de autorrelato, as pessoas conseguem capturar o impacto do esporte em 10 métricas emocionais e cognitivas – incluindo confiança, positividade, calma e foco – percebendo como diferentes esportes influenciam na sua forma de pensar e sentir.

Através do monitoramento da mente de 37 mil pessoas de 16 países, incluindo o Brasil, o primeiro estudo do gênero concluiu que as pessoas que mais se movimentam alcançam uma pontuação de “elevação da mente” (State of Mind) mais alta. Indivíduos ativos têm uma pontuação média de “elevação da mente”, ou seja, melhora da saúde mental, de 68/100, em relação a apenas 56/100 para os inativos. Para a amostra global foram entrevistadas cerca de mil pessoas por país, exceto nos EUA e na China onde participaram o dobro de pessoas. As entrevistas foram online entre 12 de novembro e 13 de dezembro de 2020.