1ª edição da Maratona da Europa está marcada para 28 de abril

Nova prova será realizada em Aveiro e promete ser a mais rápida de Portugal. #maratonadaeuropa #maratona #BlogCorridaParaTodos #ontheroadtoaveiro

Conhecida por Veneza de Portugal, a Maratona da Europa vai contemplar distâncias menores: 21km e 10km, e uma caminhada de 5km. Os percursos vão ser divulgados em breve, via facebook da corrida, garantem que é plano, e as largadas e chegadas vão acontecer na área do Centro Cultural da cidade, local escolhido para a expo da prova, onde será a entrega dos kits de participação.

Para a maratona, a inscrição custa 39 euros; para a meia, 17 euros; para a 10K, 13 euros; e para a caminhada, 5 euros. Valores válidos até 28 de março. Menores de 10 anos acompanhados dos pais na caminhada terão inscrição gratuita. Gostei disso, poderiam copiar no Brasil. Em Portugal o número de peito se chama dorsal e o chip será inserido nele. O Guarda-Volumes se chama Guada-Roupa. Haverá também chuveiros para os participantes.

Os inscritos terão seis horas para completar os 42km e os que não conseguirem serão recolhidos pelo carro-vassoura, aqui no Brasil conhecido por cata-cata. Haverá postos de hidratação a cada 5km. Quem participar da meia-maratona deve concluir no máximo em 3 horas e os 10km, em 1h40; e a caminhada em 1h30. Para àqueles que pretendem largar no pelotão da elite B tem que mandar comprovação de tempo inferior da maratona em 2h30 (homens) e 3h (mulheres). Para a meia maratona os tempos mínimos exigidos são: 1h15 (homem) e 1h25 (mulher). Enviar os tempos para info@globalsport.pt

Serão desqualificados todos os participantes que efetuem a prova com um chip de outro atleta, mais que um chip ou não tenham um dos controles intermédios. Também é infração correr nas calçadas e fazer qualquer tipo de atalho. Haverá premiação em dinheiros para os primeiros colocados na maratona, mas o valor será divulgado apenas no dia. Haverá premiação em dinheiros para os veteranos, campeões das faixas etárias a partir dos 40 anos.

Ótima prova para quem procura uma corrida diferente na Europa e pretende ir com amigos e família. Como há vários percursos, agrada quem vai acompanhado. A madrinha da maratona será a atleta Aura Cunha (foto acima), três vezes campeã mundial e campeã das maratonas de Tóquio, Paris e Chicago, entre outras.

Aveiro é reconhecida como cidade-museu da Arte Nova em Portugal e é membro da “Réseau Art Nouveau Network”, da qual fazem parte as cidades como Barcelona, Bruxelas, Budapeste, Glasgow, Helsínquia ou Havana. Para os participantes recomendam uma caminhada, guiada ou não, pela Rota da Arte Nova, um percurso concebido para o ajudar a identificar todos os edifícios e monumentos que ostentam as marcas deixadas por nomes como Ernesto Korrodi, Francisco Augusto da Silva Rocha, Jaime Inácio dos Santos, José de Pinho ou Carlos Mendes. A maratona vai passar pela maioria deles.

Rota da Arte Nova:

1. Casa do Major Pessoa, na R. Barbosa Magalhães, nºs 9, 10, 11 e Travessa do Rossio, exuberante composição de flores e arabescos em pedra e ferro forjado riscada por Ernesto Korrodi e Silva Rocha.

2. Edifício do Rossio, no Largo do Rossio, nºs 3 e 4. Edifício recentemente recuperado, com varandas e janelas em pedra de moldura recortada e ondulante, onde se destaca ao centro a varanda de ferro forjado.

3. Casa dos Ovos Moles, na R. João Mendonça, nºs 24 e 25. Nesta casa, o piso superior sobressai pela elegância curvilínea das janelas, com os seus varandins de ferro forjado, e os apontamentos florais que pontuam toda a fachada.

4. Museu da República, na R. João Mendonça, nºs 11 e 13; destaca-se pela sua estrutura imponente em pedra, com uma fachada dominada pela zona central, onde um conjunto ascendente dominado pela grande varanda com um mascarão de mulher termina numa delicada mansarda. A decoração articula motivos florais de pedra com o ferro trabalhado das guardas de janelas e varandas.

5. Edifício da Cooperativa Agrícola, na R. João Mendonça, nºs 5, 6 e 7. Casa com a fachada coberta por painéis de azulejo policromático, que modelam a elegância da estrutura, aos quais se junta o ferro e um requintado trabalho esculpido em pedra de Ançã.

6. Pensão Ferro, na R. Tenente Resende, nº 30. Construção projetada por Silva Rocha, a sua estrutura é representativa da simbiose entre o ferro, o vidro, a pedra e o azulejo.

7. Residência do Arquitecto Silva Rocha, na R. do Carmo, nºs 12 e 14. Uma exuberante moradia, onde as decorações vegetalista das molduras curvas das varandas e janelas de pedra se unem às estruturas de ferro, com painéis de azulejos em que as composições de enlaçados e flores predominam.

8. Bar do Hotel “As Américas”, na R. Eng.º Von Haff. Um edifício que junta o gosto da “casa portuguesa” com a decoração que se divide entre grinaldas e delicados pendões florido esculpidos em pedra nas janelas e alpendres e recortes de ferro em formas geométricas. Toda a fachada é percorrida por uma cimalha de azulejos.

9. Sapataria Miguéis, na R. De Coimbra, nºs 1 e 3. Casa onde as portas e as vitrinas têm sumptuosas molduras de pedra esculpida com grinaldas e mascarões.

10. Coreto do Parque Municipal Infante D. Pedro, na Avenida Araújo e Silva. Construção típica de jardins e espaços de lazer, em estrutura octogonal de ferro, com decoração tipicamente Arte Nova.

A Maratona da Europa tem organização da Global Sport, com apoio da Câmara Municipal de Aveiro e Entidade Regional de Turismo.

Serviço

1ª Maratona da Europa

data: 28/4/2019

Largada: 8h30 em frente ao Centro Cultura de Aveiro

Inscrição online: www.europemarathon.pt

Confira no vídeo abaixo como é Aveiro: