1ª Maratona de Gramado confirmada para 25 de setembro

Um bom “pretexto” para visitar Gramado, uma das cidades mais charmosas do Brasil, e ainda arrastar a família inteira é a realização da primeira maratona, que oferece também corridas de 21 km, 10 km e 5 km de corrida, além de uma caminhada de 5 km. O evento esportivo está confirmado para 25 de setembro e as inscrições seguem abertas até 9 de setembro.

A Maratona de Gramado terá duas ações sociais que visam apoiar a Secretaria da Cidadania e Assistência Social da cidade e a compra de materiais para a melhoria do trânsito da região. Todo o lucro obtido com as inscrições da caminhada será revertido para esse fim, enquanto nas demais distâncias os corredores terão a opção de doar R$ 10 no momento de se inscreverem.

A arena do evento será montada na Vila Olímpica Eduardo Tissot (Rua Leopoldo Tissot, 141 – Várzea Grande) e os percursos da prova principal terão mescla de asfalto, paralelepípedo e estradas de terra. Todos os inscritos receberão uma amostra do Café do Mercado, referência nacional em cafés de alta qualidade, sejam moídos na hora ou espresso.

Com forte influência alemã, Gramado é famosa pelas fábricas de chocolate, artesanato, exibições natalinas e uma paisagem natural exuberante com relevo acidentado, cascatas, vales e as famosas hortênsias que afloram na primavera. “É com esse cenário que o evento vai receber corredores e caminhantes de várias partes do Brasil para unir esporte e turismo”, comenta Yoshiya Suwa, presidente da Rede Acesso, entidade responsável pela organização da prova.

A Maratona de Gramado é uma realização da Rede Acesso, com apoio de Genf, Gramado, Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors Bureau, Café do Mercado, Prefeitura de Gramado, TKX, Sub4 Turismo Esportivo, Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul e Associação Sonho Olímpico.

KITS: As inscrições seguem até o dia 9 de setembro pelo site maratonadegramado.com.br, onde também é possível conferir os traçados e altimetrias dos percursos, detalhes sobre pacotes de viagem e outras informações importantes. Os participantes poderão escolher entre três tipos de kits para participar da Maratona de Gramado: Essencial (R$ 79,90): número de peito, chip descartável e a medalha pós-prova; Plus (R$ 199,90): número de peito, chip descartável, camiseta alusiva ao evento e a medalha pós-prova; e Premium (R$ 149,90): número de peito, chip descartável, camiseta alusiva ao evento, bag exclusiva, bandana tubular e a medalha pós-prova.

A programação oficial começa no sábado (24) a partir das 10h com a entrega de kits das 10h às 16h no Vita Boulevard (Rua São Pedro, 757, centro) e à noite a sugestão para o jantar é o Restaurante Cozy – Bar, Cozinha & Eventos (Rua Ângelo Bisol, 223, 2º andar – Centro), onde será servida uma sequência de massas em um ambiente cercado pela natureza. No mesmo local acontece a disputa municipal do concurso Miss e Mister das Américas.

DIA DA PROVA: No domingo (25), a arena do evento estará aberta a partir das 6h, às 6h30 terá início uma sessão de alongamento e aquecimento e às 7h será dada a largada para todas as distâncias. Os cinco primeiros colocados entre os homens e mulheres da maratona, meia maratona, corrida 10 km e corrida 5 km receberão troféus

Depois da prova os corredores poderão aproveitar as diversas atrações turísticas que Gramado oferece, como o Museu de Cera, Mini Mundo, Snowland, Igreja Matriz de São Pedro, Hollywood Dream Cars, Cascata Véu de Noiva, entre outros locais. “A cidade gaúcha oferece ainda centenas de restaurantes com as mais variadas gastronomias, como cafés coloniais, fondues, massas italianas e a tradicional comida alemã”, ressalta Yoshiya.