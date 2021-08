1ª Mons Ultra Trail terá premiação em dinheiro

Santa Catarina foi o primeiro estado a liberar as corridas, seguindo protocolo sanitário específico determinado pelo poder público. E entre as provas de setembro uma se destaca. É a primeira edição da Mons Ultra Trail, marcada para 24 e 25 de setembro em Nova Trento, que terá premiação em dinheiro. Serão ao todo R$ 21.600, divididos entre os três percursos maiores. Os corredores poderão optar por correr 104 km, 85 km, 55 km, 25 km ou 12 km, em altimetrias elevadas e trilhas técnicas. Na distância maior, tanto o campeão como a campeã vão levar para casa R$ 3 mil.

“O nosso objetivo com a Mons Ultra Trail é valorizar o corredor profissional, além de incentivar novos corredores a se aventurarem no mundo das corridas de montanha”, afirma Danilo Pinheiro, um dos responsáveis pela organização, que garante estar preparando um evento com o mesmo nível das provas da Europa. Os percursos passarão pelo Monte Barão de Charlach (1.148m de altitude), Monte Lima (1.090m), Monte Bela Vista (850m) e Morro da Onça (atual Morro da Cruz, com 525m). “Escolhemos a dedo essa região para proporcionar desafios inéditos e desafiadores. Essa será a primeira ultra com mais de 100 km a superar o desnível positivo de 6.100m”, acrescenta Danilo.

Guilherme Gonçalves, morador de Imbituba, está bem animado. O ultramaratonista tem algumas competições no currículo, mas sabe que o desafio será gigante, um dos maiores que já encarou. “A prova foi elaborada por pessoas que realmente sabem o que um atleta espera em uma competição deste nível. O adiamento no ano passado devido à pandemia, fez com que os organizadores ajustassem a prova e a tornassem ainda mais dura”, observa.

Catarinense, ele conhece bem a região, terra de Santa Paulina, primeira santa brasileira. “Já imagino o que vou encontrar e não será nada fácil. O clima úmido da região, as trilhas pesadas e percursos extremamente técnicos pontuam esse trajeto”, destaca. Ele voltou aos treinos há menos de 50 dias da prova. “Espero que meu corpo absorva bem as pancadas que a Mons reserva. Particularmente sei que ela não terá piedade de ninguém”, alerta. Para ele, ter a premiação em dinheiro valoriza os atletas que levam o esporte a sério. “Mas a maior recompensa que um atleta pode ter é chegar ao final de uma prova desta envergadura e ver que todo seu esforço, sacrifício de treinos muitas vezes em condições adversas, é o legado que conquistamos”, argumenta. Guilherme pratica trail running desde 2016.

Para se inscrever nas três maiores distâncias é necessário ter tempo mínimo comprovado e enviar o currículo esportivo para a organização (info@monstrail.com.br). Para competir no 104 km , é necessário já ter corrido 100k abaixo 22 horas ou 80 km abaixo de 20h nos últimos dois anos. Para a prova de 85k, ter corrido 80 km abaixo de 20h ou 50 km abaixo de 14h nos últimos dois anos; e para os 55k, ter completado uma meia maratona trail em entre 2020 e primeiro semestre de 2021. Valores das inscrições entre R$ 216 (12k) a R$ 624 (104) Todos os inscritos receberão um kit com camiseta, viseira, copo retrátil, chip de cronometragem, número de peito e brindes dos patrocinadores. Já os corredores que completarem a prova dentro do tempo limite, receberão uma medalha de participação e uma camisa finisher. As inscrições podem ser feitas no site oficial: Mons Ultra Trail – Trail Running (monstrail.com.br). A entrega de kits será dias 23 e 24 de setembro, e a premiação no dia 26 de setembro. O tempo limite para a chegada de todas as distâncias será até as 22h de sábado (25/09).

A Mons Ultra Trail tem patrocínio de Sicob, Body Action Sport Nutrition, Mormaii, Nissan Globo, ADV Force Outdoor Adventure Force, Loja Korrer e apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Trento, da Prefeitura Municipal de Nova Trento e da Associação Neotrentina de Turismo. O evento é vale para o UTMB® (utmbmontblanc.com).

LARGADAS

104 km – dia 24 de setembro (sexta-feira) às 20h

85 km – dia 24 de setembro (sexta-feira) às 22h. J

55 km – dia 25 de setembro (sábado) às 6h

25km – dia 25 de setembro (sábado) às 10h

12 km – dia 25 de setembro (sábado) às 14h.

PREMIAÇÃO

104 km geral feminino e masculino

1º – R$ 3.000

2º – R$ 2.000

3º – R$ 1.500

4º- R$ 1.000

5º – R$ 800

85 km geral feminino e masculino.

1º – R$ 750

2º – R$ 500

3º – R$ 250

55 km geral feminino e masculino.

1º – R$ 500

2º – R$ 300

3º – R$ 200