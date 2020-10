25ª Maratona de Xangai é confirmada com redução de 75% do total de inscritos

Notícias boas da China. Esta semana a organização da Maratona de Xangai garantiu a realização da 25ª edição da prova em 29 de novembro, mas com apenas 9 mil corredores – tradicionalmente são 38 mil inscritos, ou seja – uma redução de 75% do total. Só serão aceitos no dia da corrida os inscritos com testes negativos da Covid-19 de no máximo sete dias e que morem em áreas de baixo risco de contaminação. Só durante a corrida será dispensado o uso da máscara. Em 28 de outubro, a China divulgou que não houve nenhuma nova morte por coronavírus e foram identificados 42 novos casos – todos importados. Sete deles foram identificados em Xangai.

Este ano será uma maratona pura – apenas a distância de 42km. E todos os participantes serão monitorados durante 14 dias. O prêmio da vitória é US$ 22.515, e há premiação em dinheiro até o 8º lugar. O prazo de inscrições foi bem apertado, entre 21 e 24 de outubro. A inscrição custava 100 yuens (R$ 85,41) para chineses e 300 yuens (R$256,22) para expatriados. Só podiam se inscrever maiores de 20 anos, 100% saudáveis e que não se resfriaram há no mínimo 15 dias. E se a área onde mora o corredor mudar de baixo para médio ou alto risco de contaminação, o inscrito terá o acesso negado.

A largada será às 7h em frente ao The Bund Bull, o percurso é lindo – passa pelo Templo Jing’an e termina na Yuing Road, dentro do estádio. Na área de concentração, os corredores terão aferida a temperatura e será conferido o código da secretaria de saúde de Xangai – é necessário o código verde. Na chegada, haverá máscaras descartáveis para os corredores, que terão que ir embora o mais rápido possível. A próxima maratona ainda de pé é a de Valência, prevista para 6 de dezembro.

Confira abaixo o vídeo de 2019