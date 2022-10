2ª Corrida Kids do Instituto Olga Kos será no Dia das Crianças

Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Olga Kos (IOK), referência na realização das mais tradicionais corridas inclusivas de rua de São Paulo, promoverá uma nova edição de sua Corrida Kids, uma atividade esportiva voltada exclusivamente para a garotada, entre 5 e 12 anos com foco na inclusão social e esportiva. Por conta do sucesso em 2021, o IOK realizará a aprova no dia 12 de outubro – Dia das Crianças, sendo a primeira largada às 7h com 300 participantes e segunda às 8h, envolvendo mil pequeninos.

“Foi um grande desafio para toda equipe realizar a corrida do ano passado, pois foi a primeira direcionada exclusivamente para crianças e não tínhamos uma grande expertise, já que até então, nossas provas sempre foram para o público adulto. Esse tipo de evento requer um cuidado ainda mais especial, porém, o resultado é enriquecedor. Não tem preço ver os rostos das crianças felizes, um sentimento de pura liberdade é o que predomina. Para 2022, estamos com a expectativa de termos 1000 jovens na corrida. Fica o convite para todos os pais levarem seus filhos e filhas”, declara Crystiane Souza, coordenadora do departamento de esportes do IOK.

O evento é gratuito e acontecerá no Parque das Bicicletas (Alameda Iraé, 35, em Moema – SP). A Para garantir uma vaga, a pessoa interessada deve assinar um formulário no Google Forms (clique aqui) com alguns dados do competidor, que ganhará um kit contendo o número de inscrição no peito, sacola, camiseta, squeeze e medalha. A organização pede apenas a doação de um 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na retirada no kit, na loja do Instituto Olga Kos, localizada no segundo piso, Bloco A, do Shopping West Plaza, nos dias 10 e 11 de outubro, das 11h às 21h, dentro do horário de funcionamento do estabelecimento, conforme agendamento prévio. O endereço do shopping é Avenida Francisco Matarazzo, S/N, bairro da Água Branca, zona oeste da capital.