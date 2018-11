2ª Edição do Mile Challenge é realizada em São Paulo

Corrida da New Balance aconteceu no último sábado, dia 10 de novembro, na pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista. #corridaderua #NBMile2018

A prova, que é inspirada na 5th Avenue Mile, de Nova York, possui percurso de uma milha (1,609 Km), distância que exige técnica apurada combinada com muita explosão, competição e velocidade. Uma volta inteira na pista são 400 metros, ou seja são quatro voltas.

A disputa foi acirrada tanto na categoria amadora como na profissional. A elite foi disputada por 12 homens e 7 mulheres. Entre os destaques nos resultados estão Graziele Zarri (ECP), que conquistou o 1° lugar feminino com tempo de 05:18, e Carlos de Oliveira Santos, que garantiu a 1° posição masculina com 04:15. Os dois foram premiados com troféus e vouchers de R$ 2 mil em produtos NB. Em segundo, a companheira de ECP da campeã Mayara dos Santos Leite (5:23) e em seguida Emilly Barbosa da Silva (Fae-Osasco – 05:24). No masculino, em segundo André Santana (Time Jundiaí – 04:16) ; e em terceiro José Aldo da Silva Junior (ECP – 04:16)

A categoria amadora foi disputada por baterias, definidas por faixa etária e gênero, em duas fases: as classificatórias e as finais. Corredores de 16 a 72 anos participaram destas provas. A atleta do time NB, Bruna Guido, pegou pódio em 3º lugar, em sua categoria – feminina 25 a 33 anos.

Todos os participantes das categorias amadoras ganharam medalhas de finisher. Os que passaram para as finais levaram medalhas TOP 16 de finisher e os três primeiros colocados foram contemplados com troféus. Além disso, os vencedores das 12 categorias amadoras (6 homens e 6 mulheres) levaram um tênis NB e a inscrição para a edição da NB Mile Challenge 2019.

Ao final de todas as competições, foi sorteada uma viagem e a inscrição para o 5th Avenue Mile 2019, em Nova York, para um participante. Ao promover a Mile Challenge, a New Balance apostou mais uma vez na inovação e performance, quebrando os paradigmas do mercado ao oferecer uma experiência única aos amantes de corrida.