2ª Meia Maratona de Curita está confirmada para 9 de fevereiro

A 2ª edição da Meia Maratona de Curita (apelido carinhoso da capital do Paraná) está confirmada para 9 de fevereiro, e além dos 21 km terá percursos menores – de 5, 10 kms. Por conta da excelência da infraestrutura da edição de estreia, a prova foi eleita como a melhor corrida de rua de Curitiba do mês de fevereiro pelo Correr Mais Awards, premiação promovida pelo canal do YouTube Correr Mais.#BlogCorridaParaTodos #MeiadeCurita #corridaderua

A previsão da organização é receber 4 mil corredores no total e, se isso ocorrer, será a maior meia maratona da história da capital paranaense. O engenheiro agrônomo André Bernert participou da edição da estreia e vai repetir a dose. “A prova foi padrão de alta qualidade! A largada às 6 horas da manhã ajudou muito, principalmente por conta do calor nessa época do ano. O percurso em si foi muito bom também pois fugiu muito do padrão das corridas de rua em Curitiba, que geralmente são realizadas nos mesmos lugares e esse ano não será diferente, ainda mais que será feita com a chegada e a largada em lugares diferentes”, explica Bernert, que fez sua primeira maratona em Curitiba, em dezembro de 2019, e vai fazer a Meia de Curita como preparação para a Maratona de Floripa, em julho.

A largada da Meia Maratona será às 6h da Praça Nossa Senhora de Salete; e das outras distâncias em frente à Arena Atlhetico Paranaense, dez minutos depois. A chegada de todas as distâncias será na Praça Afonso Botelho.

O tema desse ano é Coragem, e toda a comunicação traz exemplos como o de Martin Luther King na luta pelos direitos dos negros; Maria da Penha, a buscar justiça para mulheres; Elza Soares, a ter forças para recomeçar após diversas atrocidades na sua vida; Liniker, a enfrentar o preconceito e se tornar um fenômeno nacional; Allyson Félix, a enfrentar o preconceito dos seus patrocinadores e ainda bater um recorde mundial após uma maternidade complicada; e a Jesse Owens, literalmente vencer a ideia de uma supremacia branca.

Ainda há inscrições, acesse este link: https://arte.estadao.com.br/esportes/corridas-de-rua/

SERVIÇO

Meia Maratona de Curita 2020

Quando: Domingo, 09 | Fevereiro | 2020

Onde: Largada 21k: Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico, Curitiba-PR

Chegada 21k: Praça Afonso Botelho, Água Verde – em frente a Arena Atlhetico Paranaense

Largada 5 e 10k: Praça Afonso Botelho, Água Verde –em frente a Arena Atlhetico Paranaense

Chegada 5 e 10k: Praça Afonso Botelho, Água Verde – em frente a Arena Atlhetico Paranaense

Distâncias: 21km |10km | 5km

Horários das Largadas: