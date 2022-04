3 Corridas para se divertir em família

O calendário das corridas de rua voltou com tudo, inclusive as recreativas e temáticas. Mais do que correr, a regra é se divertir e inserir a criançada no esporte, e também os pets. Separamos três delas: Corrida Sonic 2 (24 de abril), Transformers Run (22 de maio) e SP Dog Run (22 de maio).

Sonic está de volta ao cinema e às corridas. A partir deste mês, a Corrida Sonic 2 passará por cinco cidades do País. São Paulo (SP) recebe a prova de abertura, neste domingo, dia 24, no Parque Villa-Lobos, com diversão garantida para todas as idades. “Estamos lançando a corrida paralelamente ao filme, para que os fãs possam se divertir com o Sonic nas telas e, também, fora delas, Com opção de escolher o percurso que mais se adapta ao seu perfil”, afirma Fábio Avelar, CEO da Leg Sports, organizadora do evento. Há três opções para escolher: 5 km de corrida, 2 km de caminhada ou pela corrida Kids, com baterias para crianças de 2 a 12 anos, tendo ao lado os personagens do universo Sonic. Os valores de inscrição para o lote inicial do Kit Premium são de R$ 84,90 (individual), R$ 149,80 (dupla) e R$209,90 (trio). Os inscritos recebem número de peito, medalha de participação (pós-prova) e a camisa oficial do evento. Há também opção do Kit Participação – sem a camisa oficial do evento. E fãs podem adquirir no site outros itens como boné e camisa temática do Robotnik. O circuito estará em Campinas (1º de maio), Curitiba (8 de maio), Balneário Camboriú (15 de maio) e Rio de Janeiro (22 de maio). A expectativa é da presença de seis mil pessoas em cada corrida. As inscrições já estão abertas e todos os detalhes podem ser conferidos no site www.corridasonic.com.br.

O Planeta Cybertron e seus robôs desembarcam no Brasil em forma de corrida, Transformers Run, em um evento inédito no País. Serão dois percursos, a partir das 8h de 22 de maio, com a escolha sendo feita no momento da inscrição: 2K, caminhada para a criançada curtir com os pais, e corrida de 6K. “Depois da espera por conta da pandemia da Covid-19, os fãs dos Transformers prometem uma grande festa no Parque Villa-Lobos. Oportunidade de praticar atividade física, de correr ou caminhar, com os amigos, em família, ao mesmo tempo vivendo esse universo. Continuamos com as inscrições abertas nas próximas três semanas”, afirma Matheus Falconi, da Sagaz Esportes. Ao se inscrever, o participante pode optar pelo kit que mais se identifica com ele: Plus, com camiseta, número de peito e medalha – Autobot Medal -, ou Premium, que além desses itens conta com sacochila e copo temático, disponíveis para os personagens Optimus Prime (vermelho), Bumblebee (amarelo) e Megatron (preto). Há, ainda, o kit básico, apenas com número de peito e medalha. No Plus e no Premium, é possível escolher a camiseta do personagem favorito. O Kit Básico tem o valor de R$ 59,90; o Plus (com opções Optimus Prime, Bumblebee e Megatron), R$ 99,90 cada; e o Premium (também com os três personagens), R$ 129,90 cada. No Premium, há combos família para a caminhada de 2K e desconto para grupos. O pagamento pode ser feito em até três parcelas. E esses preços são válidos até o dia 3 de maio, e inscrições no site: www.transformersrun.com.br

No próximo dia 22 de maio vai rolar a SP Dog Run, no Shopping SP Martket. Em sua 7ª edição, o evento conta com percurso de 2km e o inscrito pode escolher entre “cãominhada” e “cãorrida”, ambas com 2km. A expectativa é reunir 1.500 duplas formadas pelos pets e seus tutores. Na Cãorrida participam apenas o dono e o seu cão. Já na Cãominhada pode participar várias pessoas da família com um cachorro ou uma única pessoa com mais de um cachorro. A inscrição (R$ 50) é por pessoa. Com largada às 8h30, no estacionamento do Shopping SP Market o evento conta com uma arena repleta de ativações para os tutores e bichinhos. Inscrições: www.spdogrun.com.br