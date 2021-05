4 Desafios virtuais para fazer em maio

Manter a lucidez e a motivação em mais de um ano de pandemia do coronavírus não tem sido nada fácil. Sem corridas presenciais no calendário, o jeito é se animar entrando nos desafios virtuais. Separamos quatro deles: Desafio 4x3m, Desafio Vince, Desafio GRAACC 30 anos e #RUN4ZEROCARBON.

Desafio 4x3m: Strava e GATORADE® repetem a parceria de 2020. Ao longo de três semanas cada pessoa deve fazer ao menos quatro atividades físicas de meia hora, por semana e salvar no Strava. O desafio é grátis, multiesportivo e começou dia 10 de maio. Ao conclui-lo, a pessoa ganha uma medalha virtual da GATORADE®. O Strava ultrapassou recentemente a marca de 11 milhões de inscritos no Brasil, dado que coloca o país como o segundo com maior número de atletas, atrás apenas dos Estados Unidos. No mundo, são 82 milhões de atletas, de 195 países, na plataforma. Em 2020, Gatorade e Strava fizeram dois desafios, ambos com enorme sucesso, o Desafio Gatorade Mode 3K, em 28 de junho, teve 85.347 inscritos, e o Desafio Gatorade Mode 50K, de 15 de setembro a 15 de outubro, 160.800 inscritos.

Desafio Vince: surgiu como forma de aliar o esporte ao combate do feminicídio. Será a primeira competição solidária da Vince em prol ao combate à violência contra à mulher. Os participantes podem correr ou pedalar. Vence quem percorrer a maior distância até 31 de maio – serão premiados uma mulher e um homem de cada modalidade, e a comprovação da distância será feita por meio de fotos dos percursos na plataforma do desafio. Para participar basta se inscrever no site Desafio Vince – Meias Vince – valores entre 10 e 60 reais que serão creditados diretamente à ONG Bem Querer Mulher. Os cem primeiros inscritos em cada modalidade ganham um par de meias. Os vencedores receberão um ano de meias grátis e seis meses de assessoria esportiva, no Bike for Life ou na Race. A Vince é uma marca brasileira de meias para atletas de alta performance do empresário e biker Francesco Crociquia. “Uma empresa comandada por um homem que se une ao combate da violência contra a mulher, por meio de um projeto que tem como pilar esta preocupação, nos deixa honradas e esperançosas”, diz Joseane Bernardes, coordenadora da Casa Leste da ONG Bem Querer Mulher.

Desafio GRAACC 30 anos: tradicionalmente a corrida do GRAACC (hospital oncológico de atendimento infanto-juvenil) é no Dia das Mães, mas este ano optaram por um desafio virtual, podem participar caminhantes, corredores, bikers e nadadores. Os participantes podem comprovar a realização dos percursos enviando fotos ou inserindo informações no aplicativo da UpMedal. As inscrições já estão abertas. “Este é o principal evento de arrecadação do GRAACC. Ao fazer a inscrição, o participante contribui diretamente com o tratamento de nossas crianças. É importante ressaltar também que para cumprir o desafio é fundamental que os participantes mantenham as regras de higiene e distanciamento social, seja qual for o local escolhido”, comenta Tammy Allersdorfer, superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC. O Kit de participação será enviado após o envio da comprovação da atividade. Caminhada: 500m; 1km; 2km e 3km; Corrida: 5km; 10km; 21km e 42km; Natação: 150m; 300m; 500m; 600m; 1.000m e 1.200m; e Ciclismo: 30km; 50km; 70km e 100km. O valor da inscrição muda conforme o kit escolhido – entre R$ 79,90 e R$ 390,90. As inscrições podem ser feitas no site: http://www.upmedal.com/graacc O Patrocínio Master do Desafio é da Comexport e o evento também tem o patrocínio da Bloomberg e o apoio da AçoTubo, Cosan, Instituto Alcoa, MAN e Novartis. Quem puder ajudar ainda mais, há venda avulsa de alguns itens dos kits: caneca (R$ 30); almofada (R$ 40); lixocar (R$ 25); luva de cozinha (R$ 35); toalha (R$ 15); toalha com garrafa (R$ 40) e porta copo: (R$ 20). O desafio já começou e vai até 30 de novembro.

#RUN4ZEROCARBON: desenvolvida pela health tech KMSolidário, esta é a primeira corrida virtual com zero de impacto de carbono da América Latina. O impacto e como compensá-lo foi calculado pela MO.SS, que gostou tanto do projeto que decidiu patrociná-lo. Você corre por uma causa, reduzir a emissão de carbono no planeta, e ajuda três ONGs: Colégio Mão Amiga, TUCCA e Horas da Vida. A corrida virtual será realizada no dias 29 e 30 de maio, organizada pela Iguana, distâncias: 5km, 10km ou 21km (inscrições a R$ 100 mais R$ 8 da taxa do serviço). André Kok, da KMSolidário, explica que a empresa tem apenas três meses, e no app deles, que é gratuito, você troca seus quilômetros por doações feitas a 12 diferentes ONGs. O app se conecta com o Strava e com Polar. Vale baixar para ajudar nesse movimento solidário. Voltando á corrida virtual, 100% do lucro líquido será doado igualmente para as três ONGs. Inscrições no site: Run 4 Zero Carbon Corrida Virtual – Iguana Sports