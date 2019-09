30ª edição das Dez Milhas em Vitória tem recorde de inscrições

As Dez Milhas Garoto, uma das dez maiores corridas de rua do Brasil, registrou recorde de inscrições este ano em sua 30ª edição. Junto com a 18ª Garotada, circuito destinado às crianças com entre 6 e 17 anos, foram mais de 14 mil inscritos de todo o Brasil. As inscrições encerraram em 10 de setembro. #DezMilhasGaroto #corridaderua #recorde #BlogCorridaParaTodos

A prova mais popular capital do Espírito Santo, que acontece neste domingo – 28 de setembro – marca também a celebração dos 90 anos da Garoto, marca de chocolate genuinamente brasileira e capixaba. Por conta disso, há algumas novidades: Pelotão Premium, que largará atrás da Elite; Premiação Especial para os campeões da prova das crianças com bicicleta e um brinde esportivo; e a corrida poderá ser assistida ao vivo, pelo canal no YouTube do organizador – a Yescom: YouTube da Yescom Brasil.

Os kits para as corridas podem ser retirados a partir do dia 27 de setembro, no estacionamento da Fábrica da Garoto, em Vilha Velha. Dez milhas são 16KM e por ter essa distância diferente, essa conexão com o chocolate e passar por cartões-postais de Vitória e Vilha Velha, a cada ano, o número de corredores interessados só aumenta.

SERVIÇO

19ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro

Local e horário de largada: Orla da Praia de Itaparica, próximo à rotatória, em Vila Velha, a partir das 8h.

Idade mínima: podem participar da corrida competidores nascidos entre 2000 e 2011 nas categorias:

– 6 e 7 anos – 200 m

– 8 e 9 anos – 400 m

– 10 a 13 anos – 800 m

– 14 a 17 anos – 1.600 m

Entrega do kit: 27 de setembro, das 9h às 19h, no estacionamento da Fábrica da Garoto

30ª Dez Milhas Garoto

Data: 29 de setembro

Horário da largada:

– Atletas cadeirantes: 7h10

– Atletas elite feminina: 7h15

– Atletas elite masculino e público geral: 7h30

Local da largada: Avenida Dante Michelini x Avenida Luiz Manoel Vellozo, Praia do Camburi (Vitória-ES)

Entrega do kit: 27 de setembro, das 9h às 19h, e 28 de setembro, das 8h às 16h

