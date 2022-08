33 países vão participar da 7ª Bimbo Global Race

Corrida com propósito sempre é uma boa opção. E a próxima confirmada, com o lema “Você corre, nós doamos”, será a 7ª Bimbo Global Race, simultaneamente em 33 países, em 25 de setembro. O corredor poderá correr in loco em São Paulo (com kit), ou onde preferir, via app (sem kit). Quer optar pela corrida virtual poderá efetuar a quilometragem entre 19 e 25 de setembro e não paga inscrição. A Bimbo é uma marca mexicana, que aqui no Brasil faz os produtos Pullman, Plusvita, Nutrella, Ana Maria, Pingüinos, Crocantíssimo e RAP10. O mote dessa prova é doação de pães para um programa beneficente, que destinará as entregas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A cada inscrição, a Bimbo vai doar 20 fatias de pão e a meta é contar com a participação de 350 mil corredores.

Vale lembrar, que em 2020, o Grupo Bimbo entrou para o Guinness World Record como a empresa que fez a maior doação de pão do mundo. Com mais de 300 mil participantes globalmente, que correram individualmente por esta causa. A soma total de fatias de pão doados ultrapassaram os seis milhões para diferentes bancos de alimentos dos locais onde a companhia tem operações. Só no Brasil, a doação feita para o Programa Mesa Sesc Brasil, totalizou 31.776 pacotes de pão da companhia. Para 2022, o Grupo Bimbo quer superar essa marca e bater um novo recorde no Guinness World Records, mesclando a corrida física e virtual.

Os vencedores do percurso de 10 quilômetros, na prova presencial, nas categorias masculino e feminino serão contemplados com uma inscrição gratuita, além de kit para a corrida Bimbo Global Race 2023, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), cidade-sede deste ano. Durante a viagem, terão direito a levar um acompanhante, além de passagens, traslado, alimentação e hospedagem inclusas.

E a inscrição da corrida presencial custa, no primeiro lote R$ 59,90. E elas podem ser feitas no site da corrida: https://bimboglobalrace.com/?language=pt .Para incentivar a participação de toda a família, há duas modalidades – corrida e caminhada – e distâncias para todo os gostos: 1km, 3km, 5km e 10km. E apenas os participantes do evento presencial terão acesso ao kit, que é composto por camiseta, sacola, viseira, número de peito e medalha.

“A Bimbo Global Race reforça o propósito do Grupo Bimbo de nutrir um mundo melhor e conscientizar as pessoas que com pequenos gestos elas podem fazer a diferença na vida de muitos. Além, é claro, de obter benefícios em suas rotinas, criando hábitos associados a uma vida ainda mais equilibrada”, afirma Alfonso Argudín, presidente da Bimbo Brasil.

O evento presencial será na Cidade Universitária (USP), na capital paulista, no dia 25 de setembro. Para for correr ou caminhar remotamente, via app da prova (pode ser baixado no site da corrida), o participante tem que inciar a atividade no app, que vai monitorar a rota percorrida em suas respectivas cidades e disponibilizar as informações na plataforma. No app tem também apoio na preparação para a prova e após a corrida, que inclui dicas de treinamento, nutrição, receitas saudáveis ​​e desafios mensais, entre muitas outras informações.